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    • Magazin
    • 23.06.2022 11:29
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    • 23.06.2022 11:29
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    Cenazesi kalktı! Akça Hatun tarihten silindi! Alparslan Büyük Selçuklu'ya flaş transfer! İşte Barış Arduç'un yeni partneri...

    Yeni sezona hazırlanan Alparslan: Büyük Selçuklu'da seyircisini şaşırtan bir gelişme yaşandı. Çok kısa bir süre önce sezon finali yapan diziden ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in ayrılması herkesi bir hayli üzmüştü. Başarılı oyuncunun canlandırdığı Akça Hatun karakter ölünce dizideki hikayesi de sona erdi. Yerine gelecek isim ise başrol olacağından dolayı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyordu. Ve Alparslan: Büyük Selçuklu'nun kadrosuna gelecek yeni oyuncu ifşa oldu. İşte detaylar...

    Akça Hatun mezara girdi yerine Öke Hatun geldi!

    Alparslan: Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen sezon finalinde diziye veda etmişti. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisine taze kan geliyor. ''Akça Hatun'u aratmayacak'' yorumları geldi. 30 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan 27. bölümüyle birlikte ekranlara kısa bir ara veren fenomen dizide yeni sezonda Fahriye Evcen yerine kimin rol alacağı merak ediliyordu. Barış Arduç'un yeni partneri belli oldu. İşte Evcen'in yerine gelecek isim...

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU'YA TAZE KAN

    Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 30 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan 27. bölümüyle birlikte sezon finaline gitti. Dizinin son bölümünde seyircileri üzen bir ayrılık yaşandı.

    Akça Hatun'u oynayan Fahriye Evcen, sezon finalinde diziden ayrıldı. Yeni sezona hazırlığı devam eden yapımın kadrosu yenilendi. Evcen'in yerine gelecek isim de belli olmuş oldu.

    ÖYKÜ GÜRMAN, ALPARSLAN KADROSUNDA

    Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısıyla ünlenen daha sonra da Sen Anlat Karadeniz adlı dizi ile başarılı bir oyunculuk sergileyen Öykü Gürman, ekranlara dönüyor.

    Gürman, Alparslan dizisiyle el sıkıştı. Güzel oyuncunun dizide Öke Hatun'a hayat vereceği öğrenildi.

        ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Öykü Gürman aslen Trabzon Ofludur. 'Berk' adından ikiz kardeşi bulunuyor.

        İlkokul eğitimini Özel Efdal Ana ve İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi İstek Vakfı Acıbadem Lisesi ve Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda tamamladı.

        Öykü Gürman, müzik eğitimine keman ve şan dersleri alarak başladı.

        2007 yılında ikiz kardeşi Berk Gürman ile kurdukları müzik grubuyla geniş kitlelerce tanındı. 'Evlerinin Önü Boyalı Direk' şarkısı büyük beğeni topladı. Gürman kardeşlerin birliktelikleri 2010 yılında sona erdi.

        Öykü Gürman'ın müzik tarzı, Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayarak ortaya çıktı.

        İlk albümünü 2007 yılında 'Kısmet' adıyla çıkardı. Berk Gürman'ın imzasını taşıyan şarkıların yanı sıra türküleri de flamenko ile birlikte harmanladı.

        TRT 1 ekranlarında 'Boyalı Direk' adlı müzik ve sohbet programı hazırladı ve sundu. Show TV'de 'Öykü Gürman ile Günün Yemeği' programıyla gündüz kuşağında yer aldı.

        ÖZEL YAŞAMI

        1982 doğumlu olan Öykü Gürman, 2021 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

        2015-2016 yıllarında şarkıcı Yavuz Bingöl ile evli kaldı.

        ÖYKÜ GÜRMAN ALBÜMLERİ

        2007 - Kısmet
        2009 - İki Arada
        2011 - Bir Başka
        2014 - Urfalıyım Ezelden
        2015 - Aşk Zamanı

        ÖYKÜ GÜRMAN SINGLE ŞARKILARI

        2014 - Nem Alacak Felek Benim
        2018 - Düşün Beni
        2019 - Ay Işığı (Koliva ile düet)
        2020 - Deniz Gözlüm
        2020 - Yine Sevenler Sevsin
        2021 - Nació la Luna (Berk Gürman ile düet)

        ÖYKÜ GÜRMAN DİZİLERİ

        2004 - Türkü Filmi
        2014 - Urfalıyam Ezelden (Ceylan)
        2018 - Sen Anlat Karadeniz (Asiye)
        2020 - Gel Dese Aşk (Sitare Pusat)
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        Haberler Magazin Cenazesi kalktı! Akça Hatun tarihten silindi! Alparslan Büyük Selçuklu'ya flaş transfer! İşte Barış Arduç'un yeni partneri...
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