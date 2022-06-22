Cenazesi kalktı! Akça Hatun tarihten silindi! Alparslan Büyük Selçuklu'ya flaş transfer! İşte Barış Arduç'un yeni partneri...

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Öykü Gürman aslen Trabzon Ofludur. 'Berk' adından ikiz kardeşi bulunuyor.

İlkokul eğitimini Özel Efdal Ana ve İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi İstek Vakfı Acıbadem Lisesi ve Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda tamamladı.

Öykü Gürman, müzik eğitimine keman ve şan dersleri alarak başladı.

2007 yılında ikiz kardeşi Berk Gürman ile kurdukları müzik grubuyla geniş kitlelerce tanındı. 'Evlerinin Önü Boyalı Direk' şarkısı büyük beğeni topladı. Gürman kardeşlerin birliktelikleri 2010 yılında sona erdi.

Öykü Gürman'ın müzik tarzı, Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayarak ortaya çıktı.

İlk albümünü 2007 yılında 'Kısmet' adıyla çıkardı. Berk Gürman'ın imzasını taşıyan şarkıların yanı sıra türküleri de flamenko ile birlikte harmanladı.

TRT 1 ekranlarında 'Boyalı Direk' adlı müzik ve sohbet programı hazırladı ve sundu. Show TV'de 'Öykü Gürman ile Günün Yemeği' programıyla gündüz kuşağında yer aldı.