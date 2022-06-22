Cenazesi kalktı! Akça Hatun tarihten silindi! Alparslan Büyük Selçuklu'ya flaş transfer! İşte Barış Arduç'un yeni partneri...

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen sezon finalinde diziye veda etmişti. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisine taze kan geliyor. ''Akça Hatun'u aratmayacak'' yorumları geldi. 30 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan 27. bölümüyle birlikte ekranlara kısa bir ara veren fenomen dizide yeni sezonda Fahriye Evcen yerine kimin rol alacağı merak ediliyordu. Barış Arduç'un yeni partneri belli oldu. İşte Evcen'in yerine gelecek isim...
ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU'YA TAZE KAN
Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 30 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan 27. bölümüyle birlikte sezon finaline gitti. Dizinin son bölümünde seyircileri üzen bir ayrılık yaşandı.
Akça Hatun'u oynayan Fahriye Evcen, sezon finalinde diziden ayrıldı. Yeni sezona hazırlığı devam eden yapımın kadrosu yenilendi. Evcen'in yerine gelecek isim de belli olmuş oldu.
ÖYKÜ GÜRMAN, ALPARSLAN KADROSUNDA
Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısıyla ünlenen daha sonra da Sen Anlat Karadeniz adlı dizi ile başarılı bir oyunculuk sergileyen Öykü Gürman, ekranlara dönüyor.
Gürman, Alparslan dizisiyle el sıkıştı. Güzel oyuncunun dizide Öke Hatun'a hayat vereceği öğrenildi.