Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu Can Koçan barıştı mı? Aslı Bekiroğlu Can Koçan sevgili mi oldu, neden ayrılmışlardı?

Cinsel içerikli görüntüleri sosyal medyaya yayılan Aslı Bekiroğlu uzunca bir süre gündemde yer almıştı. Son olarak da Barış Akarsu'nun hayatını konu alan bir filmde oynayacağını söylemiş ancak daha sonra verdiği bir röportajındaki konuşmaları nedeniyle filmden çekildiğini açıklamıştı. Bekiroğlu'nun bu kez de DJ sevgilisi Can Koçkan ile barıştığı iddia ediliyor. Peki Aslı Bekiroğlu Can Koçan barıştı mı? Aslı Bekiroğlu Can Koçan sevgili mi oldu, neden ayrılmışlardı?