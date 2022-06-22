Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu Can Koçan barıştı mı? Aslı Bekiroğlu Can Koçan sevgili mi oldu, neden ayrılmışlardı?

Cinsel içerikli görüntüleri sosyal medyaya yayılan Aslı Bekiroğlu uzunca bir süre gündemde yer almıştı. Son olarak da Barış Akarsu'nun hayatını konu alan bir filmde oynayacağını söylemiş ancak daha sonra verdiği bir röportajındaki konuşmaları nedeniyle filmden çekildiğini açıklamıştı. Bekiroğlu'nun bu kez de DJ sevgilisi Can Koçkan ile barıştığı iddia ediliyor. Peki Aslı Bekiroğlu Can Koçan barıştı mı? Aslı Bekiroğlu Can Koçan sevgili mi oldu, neden ayrılmışlardı?
ASLI BEKİROĞLU CAN KOÇAN BARIŞTI MI?
Sevgilisi ile uygunsuz görüntülerinin ifşasının ardından ilişkilerini sonlandıran oyuncu Aslı Bekiroğlu iddiaya göre eski sevgilisi Can Koçan ile yeniden biraraya geldi.
İkili sosyal medya hesapları Instagram'dan birbirlerini tekrar takibe aldı. Arkadaşlarıyla Alaçatı'ya tatile giden Aslı Bekiroğlu ve Can Koçan'ın samimi halleri 'Aşk yeniden mi doğuyor?' sorularını da beraberinde getirdi.
Ünlü çiftin ilişkilerine bir şans daha verdiği konuşuluyor.
CAN KOÇAN KİMDİR?
Can Koçkan, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'ne 2014 yılında başladı. Kendisi 2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra DJ oldu.