1,5 milyon TL'lik asansörlü mezar iddiası Diva’yı kızdırdı! Bülent Ersoy “Ölmedim arkadaşlar” deyip ateş püskürdü

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçen yıl vefat eden babası Fikret Erkoç'un mezar yerinin kazıldığı sırada yanında bulunan kişilere "Dar değil mi? Eee ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki" sorusunu yöneltmişti.
Bunun üzerine Ersoy'un dostu ve yardımcısı Fevzi Siverek de "Sana daha büyük yapacağız" demişti ve ikili arasındaki bu diyalog gündem olmuştu.
Ersoy, geçtiğimiz gün kendisine yöneltilen "Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?" sorusunu da "Evet, mezar yerim belli" şeklinde yanıtlamıştı.