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    • Magazin
    • 22.06.2022 00:27
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    • 22.06.2022 00:27
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    1,5 milyon TL'lik asansörlü mezar iddiası Diva’yı kızdırdı! Bülent Ersoy “Ölmedim arkadaşlar” deyip ateş püskürdü

    1,5 milyon TL'lik asansörlü mezar iddiası Diva’yı kızdırdı! Bülent Ersoy, geçen yıl vefat eden babası Fikret Erkoç’un mezar yerinin kazıldığı sırada “Dar değil mi? Eee ben ne olacağım? Ben standartta sığmam ki” demiş ve uzun süre gündem olmuştu. Ersoy'un dostu ve yardımcısı Fevzi Siverek ise geçen gün sanatçının mezarının nerede olacağını açıklamıştı. Siverek, şifreli ve asansörlü olacak mezarın yapımı için de 1.5 milyon lira harcanacağını dile getirmişti. Siverek’in sözleri üzerine sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Bülent Ersoy, açtı ağzını yumdu gözünü. Ateş püsküren sanatçı “Ölmedim arkadaşlar” sözleriyle de dikkat çekti. İşte Bülent Ersoy’un o açıklaması...

    1,5 milyon TL’lik asansörlü mezar iddiası Diva’yı kızdırdı!

    Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçen yıl vefat eden babası Fikret Erkoç'un mezar yerinin kazıldığı sırada yanında bulunan kişilere "Dar değil mi? Eee ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki" sorusunu yöneltmişti.

    Bunun üzerine Ersoy'un dostu ve yardımcısı Fevzi Siverek de "Sana daha büyük yapacağız" demişti ve ikili arasındaki bu diyalog gündem olmuştu.

    Ersoy, geçtiğimiz gün kendisine yöneltilen "Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?" sorusunu da "Evet, mezar yerim belli" şeklinde yanıtlamıştı.

        Fevzi Siverek, Al Sana Haber'e bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Siverek, şunları söyledi: "Normalde yaşayan bir insana mezar yeri almak hem dinimiz gereği hem de yaşayan bir insanın alınan yere gömüleceğini düşünmek çok şık bir durum değil. Ama malumunuz Türkiye'de bir gelenek vardır. 4-5 kişilik bir aile kabristanı alınıp yapılır"

        "HAYRANLARI ULAŞMASIN BİRAZ DERİN YAPACAĞIZ"
        "Malumunuz Bülent Ersoy'un babasının defin işlemi sırasında mezar başında bir konu oldu. Bülent Hanım' a Zincirlikuyu'dan bir mezar yeri ayarlamışım. Ama hayranları ulaşmasın diye biraz derin yapacağız"

        "ASANSÖRDE ŞİFRELİ OLACAK"
        Siverek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Derin yapacağımız için Bülent Hanım'ın mezarını asansörlü yapacağız. Asansörle aşağı indireceğiz. Asansörde şifreli olacak. Bir de mezarını sade yapacağız. Biliyorsunuz dinimiz de çok şatafata müsaade etmez. Eğer benden önce Hakk'ın rahmetine kavuşursa böyle bir projemiz var. Bülent Ersoy'u gömmek istemem tabii benim 27 senelik hem dostum hem ailem. Bizden önce vefat ederse 3 kişilik mezar yeri hazır"

        Siverek "Bir bütçe ayırdık. Benim bu söylediğim mezarın bitmesi, sistemi vs. yaklaşık 1,5 Milyon TL tutar" ifadelerini kullandı.

            BÜLENT ERSOY'DAN İLK AÇIKLAMA
            Siverek'in gündem olan sözlerinin ardından Bülent Ersoy, sosyal medya hesabında konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

            Ersoy, söz konusu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yeni medya ve sosyal medya! Birileri konuşsun, birileri haber yapsın, sonra "kopyala yapıştır" dijital medya, yazıyı çoğaltsın...

            Sevgili babacığımın cenazesi sırasında söylemiş olduğum sözlerin videosu önce İnstagram'da viral oldu, sonra bir röportajımda bu konu soruldu, en sonra da bugün "1.5 milyon TL bütçe ayırdı, Bülent Ersoy'un mezarı derin olacak, asansörle inilecek" başlıklarına kadar geldi.

            Ankara'daki röportajda sormuş olduğunuz gibi, yine bana sormanız gerekirken, hakkımda her açıklama yapan, yapabilen kişi ya da kişilerin bu "abuk sabuk" sözleri medyada bu kadar büyük yer bulacak mı? Yaşayan bir insana "Mezarı için 1.5 milyon TL bütçe ayırdı" başlıkları "basın özgürlüğü" kapsamında mı?

            Bu başlıklar, haberler; mantığa ve haber etiğine uygun mu?

            Bu arada, üstelik yetkili menajerim de Haluk Şentürk'tür.

            Her şeyi tolere etmek, sanatçı duruşuna göre davranmak, "hadi Ablalarıyım kırılmayayım, kırmayayım" demek, yaşadığımız bu devirde işe yaramıyormuş demek..."
                İçimizdeki Ateş
                Haberler Magazin 1,5 milyon TL'lik asansörlü mezar iddiası Diva’yı kızdırdı! Bülent Ersoy “Ölmedim arkadaşlar” deyip ateş püskürdü
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