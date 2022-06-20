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    • Magazin
    • 20.06.2022 16:47
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    • 20.06.2022 16:49
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    MÜGE ANLI EVLENDİ Mİ, KİMİNLE EVLENİYOR? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şinasi Yüzbaşıoğlu ne iş yapıyor, mesleği ne?

    MÜGE ANLI KİMİNLE EVLENDİ Mİ, EVLENİYOR MU? soruları gündemde yer alıyor. Son dakika... Canlı yayına, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim.'' diyerek giriş yapan güzel sunucu müjdeli haberi duyurdu. Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ'dan dünyaya gelen Lidya adlı bir kız çocuğu bulunuyor. Çift 6 yıllık evliliklerinin ardından boşanmıştı. Peki Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu ne iş yapıyor, kimdir, nereli, kaç yaşında?

    MÜGE ANLI EVLENDİ Mİ, KİMİNLE EVLENİYOR?

    Sosyal medya bunu konuşuyor! Müge Anlı ile ilgili son dakika gelişmesi gündem oldu. Yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu üstlenen Müge Anlı'nın evleneceği ortaya çıktı. Yüzbinlerce hayranı olan ünlü sunucunun kiminle evleneceğini araştırmaya başladı. Peki Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu ne iş yapıyor, kimdir, nereli, kaç yaşında?

    MÜGE ANLI EVLENİYOR MU, KİMİNLE EVLENİYOR?

    Müge Anlı güzel haberi canlı yayında paylaştı. Evleneceğini açıklayan ünlü sunucu, ''Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. '' diye konuştu.

    ''BUGÜN KENDİMLE İLGİLİ BİR HABER VERECEĞİM''

    20 Haziran günü yayına çıkar çıkmaz özel hayatıyla ilgili açıklama yapan sunucu sevincini şu sözlerle dile getirdi;

    "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!

    Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde midafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

    Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim. "

    Müge Anlı evlilik itirafı açıklama videosu izle!

    MÜGE ANLI KİMDİR?

    Müge Anlı 1973 İstanbul doğumlu, sunucu ve gazeteci. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

    Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.

        Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.

        2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.

        1999'da evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.

        MÜGE ANLI'NIN EVLENECEĞİ ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU NE İŞ YAPIYOR, KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?


        Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürü olarak İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak vazife yapmaktadır. Şinasi Yüzbaşıoğlu, Adana doğumlu ve 58 yaşındadır. Daha evvel Adana'da da aynı vazifede tespit edilen Yüzbaşıoğlu amacıyla Müge Anlı şu ifadeleri kullandı:

        "Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her vakit benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum amacıyla da edeceğinize eminim."
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        Haberler Magazin MÜGE ANLI EVLENDİ Mİ, KİMİNLE EVLENİYOR? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şinasi Yüzbaşıoğlu ne iş yapıyor, mesleği ne?
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