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Müge Anlı evlilik itirafı açıklama videosu izle! Müge Anlı kiminle evleniyor?

Müge Anlı evlilik itirafı açıklama videosu izle! Müge Anlı kiminle evleniyor?
20.06.2022 10:57 - Son Güncelleme: 20.06.2022 11:19

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Müge Anlı evleniyor! Ünlü televizyoncu evlilik haberini Atv canlı yayınında birinci ağızdan duyurdu. Peki; Müge Anlı kiminle evleniyor? Milyonların damadı Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? İşte Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın evlilik açıklaması...

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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı özel açıklamalarda bulundu. Anlı yeni sezonda evleneceğini duyurdu.

İşte Müge Anlı'nın açıklamaları:

"Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!

Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde midafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim. "

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