Kuruluş Osman Ramanos öldü mü? Erol Ozan Ayhan Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı mı, neden? Yeni bölümde neler olacak? soruları fenomen dizinin takipçileri tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi bu akşam 98. bölümüyle seyircinin beğenisine sunuldu. Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki dizinin son bölümünde Osman Bey ve Ramanos karşı karşıya geldi. İşte Ramanos'un son durumu...
KURULUŞ OSMAN RAMANOS ÖLDÜ MÜ?
Kuruluş Osman'da Romanos karakterini Erol Ozan Ayhan canlandırıyor. Osman Bey Romanos'u kılıç darbeleriyle indiriyor.
Ağır yara alan Romanos'a Osman Bey son darbeyi de boyundan indiriyor. Kılıcı ile başını gövdesinden ayıran Osman Bey'in ''Beni öldürecek pusat daha dövülmedi, seni öldürecek pusat benim elimde'' sözleri dikkat çekiyor.
KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Aygül Hatun'un akıbeti
Osman Bey için artık hedef Yenişehir'dir. Osman Bey ve Alpleri Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır. Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir? Düşmanla kıyasıya savaşırken okla yaralanan Aygül Hatun'un akıbeti ne olacaktır?
Hatunlar esir düşenleri kurtarabilecekler mi?
Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş Romanos'un elindedir. Romanos, Osman Bey'in kurduğu oyunu çözebilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Kumral Abdal, Akça Derviş ve Demirci Davud, Romanos'un işkencelerine dayanabilecek midir? Bala, Malhun ve diğer Hatunlar onları kurtarabilecekler midir?