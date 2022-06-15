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    • Magazin
    • 15.06.2022 22:49
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    • 15.06.2022 22:49
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    Kuruluş Osman Ramanos öldü mü? Erol Ozan Ayhan Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı mı, neden? Yeni bölümde neler olacak?

    Kuruluş Osman'ın bu akşamki yeni bölümünde nefes kesen sahneler izlendi. Özellikle Osman Bey'in Ramanos'a diz çöktürdüğü sahne dikkat çekti. Seyirciler Kuruluş Osman Ramanos öldü mü? Erol Ozan Ayhan Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı mı, neden? Yeni bölümde neler olacak? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte konuya dair detaylar...

    KURULUŞ OSMAN RAMANOS ÖLDÜ MÜ?

    Kuruluş Osman Ramanos öldü mü? Erol Ozan Ayhan Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı mı, neden? Yeni bölümde neler olacak? soruları fenomen dizinin takipçileri tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi bu akşam 98. bölümüyle seyircinin beğenisine sunuldu. Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki dizinin son bölümünde Osman Bey ve Ramanos karşı karşıya geldi. İşte Ramanos'un son durumu...

    KURULUŞ OSMAN RAMANOS ÖLDÜ MÜ?

    Kuruluş Osman'da Romanos karakterini Erol Ozan Ayhan canlandırıyor. Osman Bey Romanos'u kılıç darbeleriyle indiriyor.

    Ağır yara alan Romanos'a Osman Bey son darbeyi de boyundan indiriyor. Kılıcı ile başını gövdesinden ayıran Osman Bey'in ''Beni öldürecek pusat daha dövülmedi, seni öldürecek pusat benim elimde'' sözleri dikkat çekiyor.

    KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

    Aygül Hatun'un akıbeti

    Osman Bey için artık hedef Yenişehir'dir. Osman Bey ve Alpleri Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır. Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir? Düşmanla kıyasıya savaşırken okla yaralanan Aygül Hatun'un akıbeti ne olacaktır?

    Hatunlar esir düşenleri kurtarabilecekler mi?

    Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş Romanos'un elindedir. Romanos, Osman Bey'in kurduğu oyunu çözebilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Kumral Abdal, Akça Derviş ve Demirci Davud, Romanos'un işkencelerine dayanabilecek midir? Bala, Malhun ve diğer Hatunlar onları kurtarabilecekler midir?

        Demirci Davud kendisini öne atıyor

        Osman Bey kapısına dayandığı Yenişehir'de çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey, Yenişehir'in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da konuşturacaktır. Osman Bey'in dahiyane planı nedir? Sonunda Kayı Alpları, Yenişehir'in kapılarına dayanır… Neye uğradığını şaşıran Romanos ve askerleri kirli bir oyun oynamaya kalkışır… Savaşın en çetin anlarında, Demirci Davud canı pahasına, Kayı sancağının dalgalanabilmesi için kendisini öne atar. Demirci Davud kurtulabilecek midir?

        Osman Bey Romanos'un cezasını kesiyor

        Osman Bey ve Alpları, Yenişehir'i ele geçirir. Romanos'la vuruşan Osman Bey, onun kellesini alarak cezasını keser. Bu yeni bir zaferdir ancak Yenişehir ahalisi Osman Bey için yeni bir sorun mu olacaktır?

        Sultan'ın Yenişehir fethine tepkisi

        Osman Bey'in Yenişehir'i fethetmesi Bitinya'da hakim güç olduğu anlamına gelecektir. Osman Bey'in peş peşe yaptığı fetihler Konya'da nasıl yankılanacaktır? Sultan Alaeddin, Yenişehir'in fethine nasıl tepki verecektir?
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        Haberler Magazin Kuruluş Osman Ramanos öldü mü? Erol Ozan Ayhan Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı mı, neden? Yeni bölümde neler olacak?
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