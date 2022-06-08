Mükremin Gezgin kimdir, kaç yaşında, nereli? TİKTOK Mükremin Gezgin doğurdu mu? Evli mi, eşi kim?

TİKTOK'TA YENİ BİR SKANDAL!

Takipçi sayısını artırmak uğruna minik bir bebeği de senaryosuna alet eden Mükremin Gezgin, adını Onur koyduğu bebeği sağlıklı bir şekilde kucağına aldığını duyuran bir paylaşımda bulundu.

SORUŞTURMA AÇILDI

Paylaşımın altına kısa sürede milyonlarca yorum yağarken, Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimine de tepki yağdı. Gelen şikayetlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mükremin Gezer ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı.