Mükremin Gezgin kimdir, kaç yaşında, nereli? TİKTOK Mükremin Gezgin doğurdu mu? Evli mi, eşi kim? soruları internet arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Popüler paylaşım uygulaması TİKTOK'ta son dönemin en skandal olayı yaşandı. Takma hamile karınlığı takan Mükremin Gezgin 9 ay boyunca takipçilerine şov yaptı. 1.3 milyon takipçili kullanıcı zaman zamanda hamilelik dönemlerini paylaşıp takipçi sayısını git gide arttırdı. Son olarak bir hastanenin doğumhanesinde görüntüler paylaşınca devreye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı girdi. İşte detaylar...
Çocuğunun babasız büyüyeceğini açıklayan Mükremin Gezgin hamileliğine herkesi inandırıp TİKTOK'ta paylaştığı video ve fotoğraflar üzerinden binlerce lira kazandı.
Bir önceki gün de takipçilerine sancılarının arttığını duyurup hastanede doğuma girmiş gibi sağlık personeliyle birlikte bir kurgu sahne hazırladı.
TİKTOK'TA YENİ BİR SKANDAL!
Takipçi sayısını artırmak uğruna minik bir bebeği de senaryosuna alet eden Mükremin Gezgin, adını Onur koyduğu bebeği sağlıklı bir şekilde kucağına aldığını duyuran bir paylaşımda bulundu.
SORUŞTURMA AÇILDI
Paylaşımın altına kısa sürede milyonlarca yorum yağarken, Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimine de tepki yağdı. Gelen şikayetlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mükremin Gezer ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı.