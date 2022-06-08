Ayrılığı sezon finalinde ifşa oldu! 'Hoşçakal prenses' Sonu Kadir'inkine benzedi! Kardeşlerim'in kıvırcık saçlı güzeliydi!

Kardeşlerim'in kıvırcık saçlı güzeliydi! Geçtiğimiz Cumartesi günü ekrana gelen son bölümde Asiye ve Aybike arasında çıkan kavga sonrası ortaya atılan iddia izleyicileri üzdü. Sezon finali yapmaya hazırlanan diziden ayrılık yaşanacağı konuşuldu. ATV ekranlarında yayınlanan fenomen diziye bir ismin veda edeceği kulislerde dolanmaya başladı. İşte iddiaların odağındaki o oyuncu...
Başrollerini Su Burcu Yazgın, Yiğit Koçak, Onur Seyit Yaran, Celil Nalkaçan'ın paylaştığı Kardeşlerim dizisi 11 Haziran Cumartesi günü sezon finali yapacak. Fenomen dizinin son bölümünde kan gövdeyi götürdü.
KARDEŞLERİM'DE AYRILIK MI YAŞANACAK?
Asiye ve Aybike'nin arasında çıkan kavgada Aybike kanlar içinde yere yığıldı.
Kardeşlerim son bölümde yaşanan bu olay sonrasında Aybike karakterine hayat veren oyuncu Melis Minkari'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilmeye başlandı.
İşte Kardeşlerim 56. bölüm (sezon finali) fragmanı: "Siz ona yaşama sevinci verdiniz; o da karşılığında size bu evi bıraktı!"...
MELİS MİNKARİ KİMDİR?
Melis Minkari, 20 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bateri ve gitar enstrümanlarıyla ilgilenen Melis Minkari'nin müzikle arası oldukça iyidir.