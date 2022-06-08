Ayrılığı sezon finalinde ifşa oldu! 'Hoşçakal prenses' Sonu Kadir'inkine benzedi! Kardeşlerim'in kıvırcık saçlı güzeliydi!

Başrollerini Su Burcu Yazgın, Yiğit Koçak, Onur Seyit Yaran, Celil Nalkaçan'ın paylaştığı Kardeşlerim dizisi 11 Haziran Cumartesi günü sezon finali yapacak. Fenomen dizinin son bölümünde kan gövdeyi götürdü.

KARDEŞLERİM'DE AYRILIK MI YAŞANACAK?

Asiye ve Aybike'nin arasında çıkan kavgada Aybike kanlar içinde yere yığıldı.

Kardeşlerim son bölümde yaşanan bu olay sonrasında Aybike karakterine hayat veren oyuncu Melis Minkari'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilmeye başlandı.

İşte Kardeşlerim 56. bölüm (sezon finali) fragmanı: "Siz ona yaşama sevinci verdiniz; o da karşılığında size bu evi bıraktı!"...