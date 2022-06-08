Seray Sever canlı yayında ağladı anlattıkça herkesi de ağlattı ’Sofia yanımda Alya kuvözde’ demişti! Minik bebekleri...

Bir süredir Bodrum'da gözlerden uzak bir hayat süren Sever, "Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Çok dua ettik, Allah da nasip etti. Bizimkisi planlı bir süreçti, Allah dualarımızı kabul etti. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi" ifadelerini kullanmıştı.