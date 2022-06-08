Seray Sever canlı yayında ağladı anlattıkça herkesi de ağlattı 'Sofia yanımda Alya kuvözde' demişti! Minik bebekleri...
2018 yılında Eray Sünbül ile dünyaevine giren Seray Sever, geçen Nisan ayında ikiz bebekleri Alya ve Sofia'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Hem doğum öncesi hem sonrası sık sık paylaşımda bulunan ve özellikle karnı burnunda pozlarıyla çok konuşulan Sever, 2.Sayfa programına konuk oldu. Sever, yaşadığı zor günleri anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikâh masasına oturan Seray Sever, nisan ayında Sofia ve Alya adını verdiği ikizlerini nisan ayında kucağına almıştı. Anne olduktan sonra ilk kez bir televizyon programına katılan 49 yaşındaki Sever, zorlu doğum sürecini gözyaşlarıyla anlattı.
Eray Sünbül ile mutlu bir evliliği olan Seray Sever, geçtiğimiz aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyurmuştu.
Bir süredir Bodrum'da gözlerden uzak bir hayat süren Sever, "Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Çok dua ettik, Allah da nasip etti. Bizimkisi planlı bir süreçti, Allah dualarımızı kabul etti. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi" ifadelerini kullanmıştı.
"34'ÜNCÜ HAFTADA DOĞDULAR"
Heyecanla beklediği ikizlerini kucağına alan ve hastane süreci devam eden Seray Sever, kendisinin ve ikiz bebeklerinin sağlık durumu hakkında şöyle konuşmuştu: