Boşanma iddiasıyla gündeme gelmişlerdi... Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı'ya şantaj şoku: "Vermezsen elimdekileri yayarım"

Son dönemde magazin dünyasında peş peşe gelen boşanma haberlerine geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklenmişti. Gülbeyaz, Doktorlar, Merhamet ve daha pek çok yapımda rol alan ünlü oyuncu Naz Elmas ile Erol Özmandıracı çifti 15 Aralık 2019'da görkemli bir düğün töreniyle evlenmişti. Mutlu bir evlilik sürdükleri bilinen çift aniden ayrılık kararı almıştı.
İddiaya göre; anlaşmazlık, 38 yaşındaki oyuncu Naz Elmas'ın anne olmak isteğini kendisinden 17 yaş büyük eşine söylemesiyle başladı. Daha önceki evliliği ve sevgilisinden birer çocuğu olan Erol Özmandıracı, "Ben çocuk istemiyorum" karşılığını verince ikilinin arasında ipler gerildi.
TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ!
Önce birbirlerini sosyal medyada takipten çıkan çiftten Naz Elmas, eşiyle beraber çekilmiş olduğu ve sosyal medyada paylaştığı tüm fotoğrafları da sildi. Sabah'ın haberine göre; ünlü oyuncu Naz Elmas'ın eşi ünlü iş insanı Erol Özmandıracı'ya geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir mesaj geldi. Mesajda kendisini Naz Ceylan olarak tanıtan bir şahıs, elinde Erol Özmandıracı'nın eşiyle olan bazı mesajlarının bulunduğu yazıyordu. Mesajların içeriğini yayınlamamak için 30 bin dolar talep eden kullanıcı, paranın kendisine Bitcoin üzerinden ödenmesi gerektiğini söyledi.