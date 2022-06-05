Boşanma iddiasıyla gündeme gelmişlerdi... Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı'ya şantaj şoku: "Vermezsen elimdekileri yayarım"

TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ!

Önce birbirlerini sosyal medyada takipten çıkan çiftten Naz Elmas, eşiyle beraber çekilmiş olduğu ve sosyal medyada paylaştığı tüm fotoğrafları da sildi. Sabah'ın haberine göre; ünlü oyuncu Naz Elmas'ın eşi ünlü iş insanı Erol Özmandıracı'ya geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir mesaj geldi. Mesajda kendisini Naz Ceylan olarak tanıtan bir şahıs, elinde Erol Özmandıracı'nın eşiyle olan bazı mesajlarının bulunduğu yazıyordu. Mesajların içeriğini yayınlamamak için 30 bin dolar talep eden kullanıcı, paranın kendisine Bitcoin üzerinden ödenmesi gerektiğini söyledi.