RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Naz Elmas'tan 28 ay sonra gelen kötü haber! Kendisinden 16 yaş büyük Erol Özmandıracı ile boşanıyor! Evleri ayırdı Miami tatiline çıktı

Naz Elmas'tan 28 ay sonra gelen kötü haber! Kendisinden 16 yaş büyük Erol Özmandıracı ile boşanıyor! Evleri ayırdı Miami tatiline çıktı

Naz Elmas'tan kötü haber geldi. 15 Aralık 2019'da Esma Sultan Yalısı'nda görkemli düğün töreniyle evlenen Naz Elmas ve Erol Özmandıracı ayrılık kararı aldı. Kendisinden 16 yaş büyük Erol Özmandıracı ile 28 ay önce evlenen Naz Elmas boşanıyor. Boşanma kararı alan çift evleri de ayırdı. Erol Özmandıracı Naz Elmas ile boşanma kararı kesinleşince Miami'ye tatile gitti.

03.04.2022 12:15 - Son Güncelleme: 03.04.2022 12:20
Naz Elmas’tan 28 ay sonra gelen kötü haber! Kendisinden 16 yaş büyük Erol Özmandıracı ile boşanıyor! Evleri ayırdı Miami tatiline çıktı

28 AY SONRA GELEN KÖTÜ HABER!

Naz Elmas'tan 28 ay sonra gelen kötü haber! Kendisinden 16 yaş büyük Erol Özmandıracı ile boşanıyor!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Naz Elmas’tan 28 ay sonra gelen kötü haber! Kendisinden 16 yaş büyük Erol Özmandıracı ile boşanıyor! Evleri ayırdı Miami tatiline çıktı

AŞKIN ÖMRÜ KISA SÜRDÜ!

15 Aralık 2019'da Esma Sultan Yalısı'nda görkemli düğün töreniyle evlenen Naz Elmas ve Erol Özmandıracı ayrılık kararı aldı. Naz Elmas kendisinden 16 yaş büyük iş insanı Erol Özmandıracı boşanma kararı alıp evlerini ayırdı.

Naz Elmas’tan 28 ay sonra gelen kötü haber! Kendisinden 16 yaş büyük Erol Özmandıracı ile boşanıyor! Evleri ayırdı Miami tatiline çıktı

Ekim 2020 ve Haziran 2021'de iki kez kavga edip ayrılığın eşiğine gelen çift ilişkilerine bir şans verse de başarılı olamadı.

Naz Elmas’tan 28 ay sonra gelen kötü haber! Kendisinden 16 yaş büyük Erol Özmandıracı ile boşanıyor! Evleri ayırdı Miami tatiline çıktı

Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkan çiftten Naz Elmas eşiyle birlikte çekilmiş ve sosyal medyada paylaştığı tüm fotoğrafları da sildi.

Naz Elmas’tan 28 ay sonra gelen kötü haber! Kendisinden 16 yaş büyük Erol Özmandıracı ile boşanıyor! Evleri ayırdı Miami tatiline çıktı

EVLERİ AYIRDI MİAMİ TATİLİNE ÇIKTI

Erol Özmandıracı ise boşanma kararını alıp arkadaşlarıyla Miami'ye tatil yapmaya gitti.

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