Killa Hakan hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan ne ameliyatı oldu, neden yoğun bakımda? KİLLA HAKAN ÖLDÜ MÜ, KİMDİR?

Rapçi Killa Hakan öldü mü, kimdir, sağılık durumu nasıl ve hastalığı? Killa Hakan neden yoğun bakımda, neyi var? soruları gündemde yer alıyor. Ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumunun kötüye gittiği iddia edildi. Yoğun bakıma alınan rapçinin meslektaşı ve arkadaşı Massaka'nın yaptığı paylaşımın ardından ünlü rapçinin son durumu merak edildi. İşte Massaka'nın Killa Hakan açıklaması...
KİLLA HAKAN ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ünlü rapçi Massaka, yakın arkadaşı olan Killa Hakan'ın sağlık durumu hakkında korkutan bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan rapçi şu ifadeleri kullandı;
"Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin."
KİLLA HAKAN NEDEN YOĞUN BAKIMDA?
Killa Hakan'ın neden yoğun bakımda oluğu ve hastalığı henüz bilinmiypr. Öte yandan Killa Hakan mahlasıyla tanınan Hakan Durmuş'un bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve ameliyat olduğu biliniyordu.
Kreuzberg'de yaşayan rapçi mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetmişti: