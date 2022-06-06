Yalnız Kurt'un yapımcısı Osman Sınav'dan flaş FETÖ açıklaması: Keramet bekleyenlere büyük bir tokat indirildi!

"Sakarya Fırat dizisi terör örgütüne karşı askerlerimizin yaşadıklarını anlatıyordu" diyen Sınav, 'Yalnız Kurt' için 40 yıllık meslek hayatımda ilk defa entelektüel kesimden bu kadar çok geri dönüş aldım' diye konuştu.

Atv ekranlarında yayınlanan 'Yalnız Kurt' büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde dizide yer alan PKK ve Öcalan sahnesi, sosyal medyada gündem oldu. 'PKK'yı eleştirmek yerine olumlayan sahneler var' diyenler bile oldu. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Bu iddialara ancak gülerim. Benim durduğum yer belli. Yıllardır ürettiğim projeleri de herkes görüyor. PKK ile mücadele eden askerlerimizi konu alan diziyi ilk ben yaptım. Sakarya Fırat dizisi terör örgütüne karşı askerlerimizin yaşadıklarını anlatıyordu. Yalnız Kurt'u eleştirenler sadece sahnelere bakarak yapmasın bunu, tümünü izleyip yorumda bulunsunlar. Dizimiz zaten devletimizin terör örgütleriyle nasıl mücadele ettiğini anlatıyor. O yüzden bu eleştirileri ciddiye almıyorum.