Yalnız Kurt'un yapımcısı Osman Sınav'dan flaş FETÖ açıklaması: Keramet bekleyenlere büyük bir tokat indirildi!

Atv'de yayınlanan Yalnız Kurt dizisiyle büyük ses getiren, duayen yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav, çok özel açıklamalarda bulundu.
"Benim durduğum yer belli, yıllardır ürettiğim projeleri de herkes görüyor" diyen Sınav, PKK ile mücadele eden askerlerimizi konu alan ilk diziyi kendisinin yaptığını söyledi.
"Sakarya Fırat dizisi terör örgütüne karşı askerlerimizin yaşadıklarını anlatıyordu" diyen Sınav, 'Yalnız Kurt' için 40 yıllık meslek hayatımda ilk defa entelektüel kesimden bu kadar çok geri dönüş aldım' diye konuştu.
Atv ekranlarında yayınlanan 'Yalnız Kurt' büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde dizide yer alan PKK ve Öcalan sahnesi, sosyal medyada gündem oldu. 'PKK'yı eleştirmek yerine olumlayan sahneler var' diyenler bile oldu. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Bu iddialara ancak gülerim. Benim durduğum yer belli. Yıllardır ürettiğim projeleri de herkes görüyor. PKK ile mücadele eden askerlerimizi konu alan diziyi ilk ben yaptım. Sakarya Fırat dizisi terör örgütüne karşı askerlerimizin yaşadıklarını anlatıyordu. Yalnız Kurt'u eleştirenler sadece sahnelere bakarak yapmasın bunu, tümünü izleyip yorumda bulunsunlar. Dizimiz zaten devletimizin terör örgütleriyle nasıl mücadele ettiğini anlatıyor. O yüzden bu eleştirileri ciddiye almıyorum.
'Yalnız Kurt' ile ilgili nasıl dönüşler alıyorsunuz?
40 yıllık meslek hayatımda ilk defa entelektüel kesimden bu kadar çok geri dönüş aldım. Çok güzel tepkiler geliyor. Yakın Türkiye tarihi üzerine kafa yoran seyircilerimiz var. İyi ki böyle bir projeyi hayata geçirdim diyorum. Ezber bozan işler yapmaya çalıştım hep, bu dizi de böyle değerlendirilmeli. Bugüne kadar yaptığım her işte yerli olmaya ve kültür genlerimizden beslenmeye çalışıyorum. Reyting almak için dizi yapmam. Shakespeare diyor ki; 'Tiyatrodan anlamayan kalabalıklara oynamaktansa, anlayan üç kişiye oynamayı tercih ederim'. Benim için de öyle.
'DEVRİMCİ İŞLER YAPTIM'
'Yalnız Kurt' NATO'ya karşı da net bir duruş sergiliyor. Siz bu açıdan neler söylemek istersiniz?
Her zaman anti-emperyalist, milliyetçi tavır içinde oldum. 'Yalnız Kurt' da anti-emperyalist tavrımın en yüksek dozda olanıdır.