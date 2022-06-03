Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına damga vurdu! ''Bana diken gibi battınız'' Lüks villasında mangal yapan Ahmet Bey bakın kim çıktı!

TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programında haftanın finalinde Ahmet Özyer yarıştı. Haftanın başından beri iddialı sözleriyle dikkat çeken yarışmacı kendi gününde öyle bir sofra hazırladı ki tüm yarışmacıların beğenisini toplamayı başardı. Masası ve menüsüyle tam not aldı! Özellikle 4. gün yarışmacı Tuğçe Doğruel Ahmet Bey'in menüsünü fazla iddialı buldu ve yetiştiremeyeceğini düşündü. Ancak masaya oturduğu andan itibaren gözlerine inanamadı.