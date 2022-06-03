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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına damga vurdu! ''Bana diken gibi battınız'' Lüks villasında mangal yapan Ahmet Bey bakın kim çıktı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına Ahmet Özyer damga vurdu. Haftanın 5 günü 5 yarışmacı da mutfaklarında tüm marifetlerini sergiledi. Cuma günkü son yarışmacı olan Ahmet Özyer menüsüyle diğer yarışmacılardan tam not almayı başardı. Böylelikle Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının tarihinde aynı anda tüm yarışmacılardan beğeni almayı başaran yarışmacı oldu. Özyer menüsünün yanı sıra lüks yaşantısıyla da dikkat çekti. Misafirlerini villasında ağırlayan yarışmacı bahçesinde mangal şöleni yaptı. İşte detaylar...

03.06.2022 17:34 - Son Güncelleme: 03.06.2022 17:34
Yemekteyiz yarışmasına damga vurdu! Lüks villasında mangal yaptı! Ahmet Özyer bakın kim çıktı! Zuhal Topal’ın bile ağzı açık kaldı

TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programında haftanın finalinde Ahmet Özyer yarıştı. Haftanın başından beri iddialı sözleriyle dikkat çeken yarışmacı kendi gününde öyle bir sofra hazırladı ki tüm yarışmacıların beğenisini toplamayı başardı. Masası ve menüsüyle tam not aldı! Özellikle 4. gün yarışmacı Tuğçe Doğruel Ahmet Bey'in menüsünü fazla iddialı buldu ve yetiştiremeyeceğini düşündü. Ancak masaya oturduğu andan itibaren gözlerine inanamadı.

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Yemekteyiz yarışmasına damga vurdu! Lüks villasında mangal yaptı! Ahmet Özyer bakın kim çıktı! Zuhal Topal’ın bile ağzı açık kaldı

Yemekteyiz'de bu hafta Melike Hanım, Recep Bey, Yurdagül Hanım, Tuğçe Hanım ve Ahmet Bey yarıştı.

Yemekteyiz yarışmasına damga vurdu! Lüks villasında mangal yaptı! Ahmet Özyer bakın kim çıktı! Zuhal Topal’ın bile ağzı açık kaldı

Programa Ahmet Özyer damga vurdu. Tuğçe Hanım Ahmet Bey'in menüsünü görünce şöyle konuştu:

''Sen mangal yakıcaksın, bunları pişireceksin, üstüne kuzu şişleri yapıcaksın, şişe geçireceksin, bunları hangi ara yapacaksınız acaba Ahmet Bey çok merak ediyorum.''

Yemekteyiz yarışmasına damga vurdu! Lüks villasında mangal yaptı! Ahmet Özyer bakın kim çıktı! Zuhal Topal’ın bile ağzı açık kaldı

Tüm gün koşuşturan Ahmet Bey ise menüsündeki yemekleri misafirleri gelmeden tamamlamayı başardı.

Yemekteyiz yarışmasına damga vurdu! Lüks villasında mangal yaptı! Ahmet Özyer bakın kim çıktı! Zuhal Topal’ın bile ağzı açık kaldı

Zuhal Topal ve diğer yarışmacılar gördükleri masa karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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