Duyanın ağzı açık kalacak! Kalp Atışı'ndan Duy Beni dizisine öyle bir transfer gerçekleşti ki! 'Doktor Bahar'dan Öğretmen Bahar'a'

Kalp Atışı dizisinin Doktor Bahar'ı Duy Beni dizisinde Öğretmen Bahar rolü ile karşımıza çıkacak. Ege Kökenli hayranlarına müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu. Yaza damga vurmaya hazırlanan dizinin tüm kadrosu belli oldu. İşte detaylar...