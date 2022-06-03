Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 03.06.2022 14:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.06.2022 14:35
    ABONE OL

    3 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, diskalifiye oldu? 3 Haziran puan durumu!

    Gelinim Mutfakta haftanın finali geldi çattı. Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, haftanın birincisi olan kişi merak edilerek araştırılıyor. Gelinim Mutfakta kim elendi? Sorusunun merak edilen yanıtı belli oldu. Gündüz kuşağının sevilen lezzet yarışmasında yine heyecan dolu bir eleme yaşandı. En düşük puanı alarak hayallerine veda eden yarışmacı da belli oldu.

    takvim.com.tr
    3 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi?

    Her Cuma olduğu gibi Gelinim Mutfakta yarışmasında yine bir haftanın finali yazandı ve izleyiciler heyecanla izledi. Kaçıranlar ve merak edenler Gelinim Mutfakta haftanın birincisini ve elenen yarışmacının kim olduğunu gündemde araştırmaya başladı. Bir kişi sevinirken diğeri üzüldü ve yarışmadan elenmek zorunda kaldı. Peki 3 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi? 3 Haziran puan durumu!

    GELİNİM MUTFAKTA KİM DİSKALİFİYE EDİLDİ?

    Gelinim Mutfakta diskalifiye olan isim henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. Gelinim Mutfakta 945. Bölüm Fragmanı yayında! Yarışmada diskalifiye şoku yaşanıyor!

    Nursel Ergin, hafta finalinde yarışmacıları şoke eden bir açıklama yapıyor. Bir gelinin diskalifiye edildiğini açıklayan Nursel Ergin'in bu açıklaması, Altın Final yolunda önemli bir olay yaratıyor. Kim diskalifiye edildi? Altın Finale hangi gelinler gidiyor?

    Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!
        Etnospor
        Haberler Magazin 3 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, diskalifiye oldu? 3 Haziran puan durumu!
            SON DAKİKA