3 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, diskalifiye oldu? 3 Haziran puan durumu!

Her Cuma olduğu gibi Gelinim Mutfakta yarışmasında yine bir haftanın finali yazandı ve izleyiciler heyecanla izledi. Kaçıranlar ve merak edenler Gelinim Mutfakta haftanın birincisini ve elenen yarışmacının kim olduğunu gündemde araştırmaya başladı. Bir kişi sevinirken diğeri üzüldü ve yarışmadan elenmek zorunda kaldı. Peki 3 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi? 3 Haziran puan durumu!
GELİNİM MUTFAKTA KİM DİSKALİFİYE EDİLDİ?
Gelinim Mutfakta diskalifiye olan isim henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. Gelinim Mutfakta 945. Bölüm Fragmanı yayında! Yarışmada diskalifiye şoku yaşanıyor!
Nursel Ergin, hafta finalinde yarışmacıları şoke eden bir açıklama yapıyor. Bir gelinin diskalifiye edildiğini açıklayan Nursel Ergin'in bu açıklaması, Altın Final yolunda önemli bir olay yaratıyor. Kim diskalifiye edildi? Altın Finale hangi gelinler gidiyor?
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!