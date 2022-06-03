3 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, diskalifiye oldu? 3 Haziran puan durumu!

Her Cuma olduğu gibi Gelinim Mutfakta yarışmasında yine bir haftanın finali yazandı ve izleyiciler heyecanla izledi. Kaçıranlar ve merak edenler Gelinim Mutfakta haftanın birincisini ve elenen yarışmacının kim olduğunu gündemde araştırmaya başladı. Bir kişi sevinirken diğeri üzüldü ve yarışmadan elenmek zorunda kaldı. Peki 3 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi? 3 Haziran puan durumu!