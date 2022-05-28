''Gitmenin vakti geldi Taner'' Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gülsim Ali İlhan Gönül Dağı dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gülsim Ali İlhan Gönül Dağı dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? soruları Gönül Dağı 65. bölüm fragmanının yayımlanmasıyla yoğun olarak araştırılmaya başlandı. TRT 1 ekranlarının ilgi ile izlenen dizisi Gönül Dağı sezon finali yapıyor. 28 Mayıs 2022 Cumarte günü 65. bölümüyle ekrana gelecek olan fenomen dizinin yeni sezonunda Dilek olacak mı merak konusu oldu. Dilek'in ''Ölmek nasıl bir şey Abdullah Amca, ölünce nolur'' şeklindeki sorusu herkesi duygulandırdı. İşte yeni bölümden detaylar...