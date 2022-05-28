''Gitmenin vakti geldi Taner'' Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gülsim Ali İlhan Gönül Dağı dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gülsim Ali İlhan Gönül Dağı dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? soruları Gönül Dağı 65. bölüm fragmanının yayımlanmasıyla yoğun olarak araştırılmaya başlandı. TRT 1 ekranlarının ilgi ile izlenen dizisi Gönül Dağı sezon finali yapıyor. 28 Mayıs 2022 Cumarte günü 65. bölümüyle ekrana gelecek olan fenomen dizinin yeni sezonunda Dilek olacak mı merak konusu oldu. Dilek'in ''Ölmek nasıl bir şey Abdullah Amca, ölünce nolur'' şeklindeki sorusu herkesi duygulandırdı. İşte yeni bölümden detaylar...
GÖNÜL DAĞI DİLEK ÖLDÜ MÜ?
65. bölüm fragmanında Dilek'in küçüklüğüne gidildi. Dilek ile Taner'in konuşması fragmana damga vuran anlardan oldu. Özellikle de ''Ölmek nasıl bir şey Abdullah Amca, ölünce nolur'' şeklindeki sorusu ve ''Gitmenin vakti geldi Taner, yılkı atları beni çağırıyor, Gönül Dağı beni çağırıyor.'' sözleri herkesi duygulandırdı.
Sezon finalinde Dilek'in öleceği ve oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın diziye veda edeceği iddia edildi.
GÜLSİM ALİ İLHAN GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN AYRILACAK MI, NEDEN?
Gönül Dağı dizisin başrol oyuncularından Gülsim Ali'nin dizinin oyuncu kadrosundan ayrılacağı öne sürüldü.
Yayımlanan 65. sezon finali fragmanında ise Dilek, kanlar içinde Taner'in kucağında görüldü. Ramazan ve Veysel'in yanı sıra Gülsüm öğretmen de gözyaşları içinde kalıyor. Dilek'in diziden ayrılmasına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı, konu cumartesi akşamı bölümün yayımlanması ile netleşecek.