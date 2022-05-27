27 Mayıs Cuma ilk eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Programı ekranları başından takip edemeyen izleyiciler ise Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Survivor 2022 All Star eleme adayı olup yokluk adasına giden isim 27 Mayıs akşamı yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanıyor.
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 27 Mayıs Cuma akşamı oynanacak dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oluyor.
İlk Kadınlar mücadelesini 8-3'lük skorla Gönüllüler takımı aldı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?
Survivor 2022 All Star eleme adayı olup yokluk adasına giden isim 27 Mayıs akşamı yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak.
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından ilk edeme adayı olan isim de belli olacak.