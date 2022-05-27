İlk kadınlar mücadelesini 8-7'lik skorla Ünlüler takımı alırken erkekler mücadelesini 8-7 Gönüllüler takımı kazandı. En iyiler mücadelesinde 3-2'lik skorla Ünlüler takımı ödülün sahibi oldu.

Survivor'da bir kez daha ödül oyunu heyecanı yaşandı. 26 Mayıs ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Oyunu kazanan takım Mexico City'de Justien Bieber konseri dinlemeye hak kazandı.

Programda son elenen isim Sude Burcu olmuştu. Tv 8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı.

27 Mayıs Cuma ilk eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?