Gönül Dağı'nın tombul yanaklı Dilek'iydi! Neden ayrıldığı ortaya çıktı! Bir daha Sivrihisar'a dönmeyecek! Linç yedi 'Bunun İçin Miydi?' Gülsim Ali...

TRT 1 ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Gönül Dağı 65. bölümle sezona veda edecek. Dizinin senaristi Arif Asaf Elmas geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Gönül Dağı sezon finali tarihini paylaşmıştı. Yaz aylarına gelinmesiyle birlikte dizilerin sezon finali bölümleri de yaklaştı. Bu dizilerden biri de Cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı dizisi oldu. Seyirciler sezon finalinden çok Gülsim Ali'den diziden ayrılacak olmasına üzülüyor. Bir süredir vedası konuşulan ünlü oyuncunun diziden neden ayrılacağı ortaya çıktı.