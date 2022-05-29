Yargı final mi yapıyor? Yargı yeni sezon gelecek mi? Yargı 34. Bölüm Sezon Finali izle!

Kanal D'nin reyting rekortmeni Yargı dizisinin 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bu gelişmelerin ardından, yargı final mi yapıyor? Sorusu akıllara geldi. Peki, Yargı yeni sezon gelecek mi? Yargı 34. Bölüm Sezon Finali izle!
YARGI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Bu akşam 33. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yargı dizisinin sezon finali tarihi dizinin Ceylin'i Pınar Deniz'in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.
Pınar Deniz, Instagram hesanından dizinin 34. bölüm senaryosundan bir kare paylaşarak, ''Peki bu nasıl bir final? Peki benim okurken bu kadar ağlamam normal mi'' notunu düştü. Yayınlanan 33. bölüm Yargı fragmanında ise sezon finaline son iki bölüm kaldığı duyurusunda bulunuldu.
Buna göre Yargı sezon finali 29 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelecek 34. bölümüyle gerçekleşecek.
YARGI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANACAK?
Aylardır heyecan dolu bir hikâyeyi ekranlara taşıyan Yargı'nın sezon finali, 29 Mayıs Pazar akşamı seyirciyle buluşacak. Sezon finaline günler kala bölümden yayınlanan ilk tanıtım, izleyenlerin yüzünde tebessüm yaratıyor.
Ilgaz'ı (Kaan Urgancıoğlu) tatil yolunda, arabası bozulmuş bahanesi ile yakalayan Ceylin'den (Pınar Deniz), "Bensiz tatile çıkmak?" sorusu geliyor. "Yalnız benimle tatile gitmenin bedeli biraz ağır olur" cevabı üzerine ikili duygusal anlar yaşıyor.