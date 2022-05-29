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    • Magazin
    • 29.05.2022 17:16
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    • 29.05.2022 17:16
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    Yargı final mi yapıyor? Yargı yeni sezon gelecek mi? Yargı 34. Bölüm Sezon Finali izle!

    Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı hakkında aramalar bugün yoğunluk kazandı. Yargı'nın sezon finalinden ilk tanıtım yayınlandı. Ilgaz ve Ceylin’in romantik anlarının gözler önüne serildiği 34'ünü bölüm tanıtımındaki sürpriz düğün sahnesi izleyenleri etkileyecek bölümün sinyallerini veriyor. Peki, Yargı final mi yapıyor? Yargı yeni sezon gelecek mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Yargı final mi yapıyor? Yargı yeni sezon gelecek mi? Yargı 34. Bölüm Sezon Finali izle!

    Kanal D'nin reyting rekortmeni Yargı dizisinin 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bu gelişmelerin ardından, yargı final mi yapıyor? Sorusu akıllara geldi. Peki, Yargı yeni sezon gelecek mi? Yargı 34. Bölüm Sezon Finali izle!

    YARGI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

    Bu akşam 33. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yargı dizisinin sezon finali tarihi dizinin Ceylin'i Pınar Deniz'in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

    Pınar Deniz, Instagram hesanından dizinin 34. bölüm senaryosundan bir kare paylaşarak, ''Peki bu nasıl bir final? Peki benim okurken bu kadar ağlamam normal mi'' notunu düştü. Yayınlanan 33. bölüm Yargı fragmanında ise sezon finaline son iki bölüm kaldığı duyurusunda bulunuldu.

    Buna göre Yargı sezon finali 29 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelecek 34. bölümüyle gerçekleşecek.

    YARGI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANACAK?

    Aylardır heyecan dolu bir hikâyeyi ekranlara taşıyan Yargı'nın sezon finali, 29 Mayıs Pazar akşamı seyirciyle buluşacak. Sezon finaline günler kala bölümden yayınlanan ilk tanıtım, izleyenlerin yüzünde tebessüm yaratıyor.

    Ilgaz'ı (Kaan Urgancıoğlu) tatil yolunda, arabası bozulmuş bahanesi ile yakalayan Ceylin'den (Pınar Deniz), "Bensiz tatile çıkmak?" sorusu geliyor. "Yalnız benimle tatile gitmenin bedeli biraz ağır olur" cevabı üzerine ikili duygusal anlar yaşıyor.

        Ilgaz ve Ceylin'in (Pınar Deniz) düğününe herkes davetlidir. İkilinin barıştığı anların ekrana geldiği tanıtımda, izleyici rüya gibi bir düğüne tanıklık ediyor.
        "Aşkları bu kez galip mi geldi?" sorusu akıllara gelirken; Ceylin'in "Son değil mi? Bir daha boşanmak gibi saçmalıklar yok" sözlerine Ilgaz, "Asla! Bir daha seni bırakırsam bil ki son nefesimi vermişimdir" cevabını veriyor.

        Romantik anların yaşanacağı bir bölümün habercisi olan tanıtım, sezon finali heyecanını ikiye katlarken, göz kamaştırıcı düğünde yaşanacaklar merak konusu oluyor. Sezonun en iddialı yapımlarından Yargı, nefes kesici sezon finaliyle seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

        Başladığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Nergis Öztürk, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

        Sema Ergenekon'un kaleminin Ali Bilgin'in rejisiyle buluştuğu Yargı dizisi, sezon finaliyle pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.
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