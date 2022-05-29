Yargı final mi yapıyor? Yargı yeni sezon gelecek mi? Yargı 34. Bölüm Sezon Finali izle!

Ilgaz ve Ceylin'in (Pınar Deniz) düğününe herkes davetlidir. İkilinin barıştığı anların ekrana geldiği tanıtımda, izleyici rüya gibi bir düğüne tanıklık ediyor.

"Aşkları bu kez galip mi geldi?" sorusu akıllara gelirken; Ceylin'in "Son değil mi? Bir daha boşanmak gibi saçmalıklar yok" sözlerine Ilgaz, "Asla! Bir daha seni bırakırsam bil ki son nefesimi vermişimdir" cevabını veriyor.