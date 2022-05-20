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    • Magazin
    • 20.05.2022 12:41
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    • 20.05.2022 12:41
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    Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslı Bekiroğlu İfşa fotoğraflarıyla gündeme gelmişti! İşte hayatı hakkında bilgiler...

    Aslı Bekiroğlu hakkında aramalar hız kazandı. Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu 'Konuşanlar' programına konuk olarak katıldı. Aslı Bekiroğlu'nun çıplak fotoğraf açıklamaları magazin gündemine bomba gibi oturdu. Bu gelişmelerin ardından, "Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Aslı Bekiroğlu kimdir? Sorusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda internete sızdırılan çıplak fotoğraflarıyla ilgili katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler!

    Sabah'ta yer alan habere göre, Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz yıllarda internete sızdırılan çıplak fotoğraflarıyla ilgili katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bekiroğlu, "Buraya gelmeden arkadaşımla konuştuk, kötü hikaye olarak ne anlatabilirim diye. Arkadaşımda dedi yazsınlar internete Aslı Bekiroğlu diye orada her şey çıkıyor" ifadeleriyle dikkat çekti.

    Aslı Bekiroğlu o dönem sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada fotoğrafları paylaşanlar ve buna imkan sağlayanlar hakkında dava açacağını söyledi ve kötü niyetli kişilere prim verilmemesini istemişti. 'Konuşanlar' programında çıplak fotoğraf açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, 'kötü hikaye' olarak adlandırdığı olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    O açıklamaların ardından Hasan Can Kaya, "Bunları yayınlayabilir miyiz Aslıcım" dedi.

    Aslı Bekiroğlu ise "Yayınla ya neler yayınlandı. Bunlar koyar mı be" diyerek herkesi güldürdü.

    Hasan Can Kaya ise daha sonrasında "Evet gerçekten onları da izledik" diyerek dikkat çekti.

        NE OLMUŞTU?

        Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun ifşa olan müstehcen fotoğrafları olay olmuştu.

        Bir dönem uygunsuz görüntüleri ifşa olan Aslı Bekiroğlu'dan yıllar sonra gelen itiraf! İnternete sızan çıplak fotoğraflar için bakın ne dedi!

        Bir anda sosyal medyanın gündemine düşen olay sonrası Aslı Bekiroğlu günlerce konuşuldu.

        Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile olan müstehcen fotoğraflarının sosyal medyaya sızdırılması olayı sonrası zor günler geçiren genç oyuncu Aslı Bekiroğlu'na birçok kesimden destek gelmişti.

        Siber zorbalığa maruz kalarak sevgilisi Can Koçkan ile özel fotoğrafları sızan Aslı Bekiroğlu, ifşanın ardından zor günler geçirmişti.

        Fotoğraflarının sosyal medyaya sızmasının ardından oldukça zor zamanlar yaşayan Bekiroğlu, sessizliğini bozmuştu.

        Aslı Bekiroğlu, "Tanımadığım onlarca insandan destek aldım" diyerek duygularını dile getirmişti.

        Bekiroğlu, gazetecilerden gelen "Şu an senin neler hissettiğini merak ediyoruz" sorusu üzerine şu açıklamalarda bulunmuştu:

        "Zor bir dönem geçirdim ama bu dönemden sonra artık hayata farklı bir yerden bakıyorum. Çünkü çok destek aldım. Tanımadığım onlarca kadından, erkekten, meslektaşlarımdan, basın mensuplarından, köşe yazarlarından çok büyük destek aldım. Bu bana gerçekten çok iyi geldi. Bu dünyadaki iyiliğe yeniden inanmamı sağladı."

        "Sosyal medyada insanlar sizleri tanımadan eleştiriyorlar, aşağılıyorlar, yargılıyorlar ama bu insanların dışında bir de bunun bir suç olduğunu görüp bana destek olan, kişiye ne kadar zarar verebileceğini bilen insanlar da var. Destek olan herkese çok teşekkür ederim.''

        ''Gerçekten herkesin bir noktada iyi kalpliliğe ve nezakete ihtiyacı olabilir. Bundan sonra bunun kimsenin başına gelmemesi için ne yapabiliriz, birbirimize nasıl destek oluruz, nasıl beraber oluruz bunları konuşmamız lazım. Ben burada başkalarının başına gelmesin diye umut olarak duruyorum."

        ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

        Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldu.

        2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi aldı.

        İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda rol aldı.

        2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi aldı.

        İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda rol aldı.

            OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

            2013: Beni Böyle Sev (Ayça) - Yardımcı oyuncu - TV dizisi

            2015: Adı Mutluluk (Sera Yüksel) - Yardımcı oyuncu - TV dizisi

            2016-2017: Gülümse Yeter (Yasemin Özdemir) - Başrol oyuncusu - TV dizisi

            2016: İkimizin Yerine (Ceylan) - Yardımcı oyuncu - Sinema filmi

            2017: Yol Arkadaşım (Bahar) - Başrol oyuncusu - Sinema filmi

            2018: Dudullu Postası (Betül) - Yardımcı oyuncu - İnternet dizisi

            2018-2019: Jet Sosyete (Melike Şahin) - Yardımcı oyuncu - TV dizisi

            2019: Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan Yılmaz) - Başrol oyuncusu - TV dizisi

            2021: Yetiş Zeynep (Zeynep ) - Başrol oyuncusu - İnternet dizisi

            2020: Jet Sosyete (Melike Şahin) - Konuk oyuncu - TV dizisi

            2021: Aşkım Bahardı (Bahar) - Başrol oyuncusu - TV filmİ
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            Hegemonya Belgeseli
            Haberler Magazin Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslı Bekiroğlu İfşa fotoğraflarıyla gündeme gelmişti! İşte hayatı hakkında bilgiler...
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