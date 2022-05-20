Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslı Bekiroğlu İfşa fotoğraflarıyla gündeme gelmişti! İşte hayatı hakkında bilgiler...

Aslı Bekiroğlu kimdir? Sorusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda internete sızdırılan çıplak fotoğraflarıyla ilgili katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler!
Sabah'ta yer alan habere göre, Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz yıllarda internete sızdırılan çıplak fotoğraflarıyla ilgili katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bekiroğlu, "Buraya gelmeden arkadaşımla konuştuk, kötü hikaye olarak ne anlatabilirim diye. Arkadaşımda dedi yazsınlar internete Aslı Bekiroğlu diye orada her şey çıkıyor" ifadeleriyle dikkat çekti.
Aslı Bekiroğlu o dönem sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada fotoğrafları paylaşanlar ve buna imkan sağlayanlar hakkında dava açacağını söyledi ve kötü niyetli kişilere prim verilmemesini istemişti. 'Konuşanlar' programında çıplak fotoğraf açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, 'kötü hikaye' olarak adlandırdığı olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
O açıklamaların ardından Hasan Can Kaya, "Bunları yayınlayabilir miyiz Aslıcım" dedi.
Aslı Bekiroğlu ise "Yayınla ya neler yayınlandı. Bunlar koyar mı be" diyerek herkesi güldürdü.
Hasan Can Kaya ise daha sonrasında "Evet gerçekten onları da izledik" diyerek dikkat çekti.