Feryal Gülman'ın sattığı villada kaçak tadilata VIP önlem! Suçüstü yakalandılar

Kemal-Feryal Gülman çiftinin boşanma sürecinde en çok konuşulan konulardan biri Bebek'teki görkemli yalıydı. Bu yalı, boşanma sürecinde Feryal Gülman'da kalmıştı. Feryal Gülman da geçtiğimiz günlerde bu yalıyı bir Fransız şirkete satmıştı.
ÇİVİ ÇAKILMASI BİLE YASAK
Boğaziçi'nde bulunan yalıya çivi çakılması bile yasak. Ancak dün yalıda izin alınmadan tadilat yapıldı. Bina içindeki duvarlar yıkıldı, tüm döşemeler söküldü. Banyo ve mutfak değiştirildi.
Kaçak yapılan tadilat nedeniyle çıkarılan molozlar büyük bir titizlik içerisinde çuvallara doldurularak yalının ön kapısına yanaştırılan VIP minübüse ve kamyonete özenle yerleştirildi. İşçilerin gürültü yapmadan çalışma yapması için tüm önlemler alındı. Ancak yalıda tadilat yapıldığını gören vatandaşlar Beşiktaş Belediyesi'ni arayarak durumu bildirdi. Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, söz konusu yalıya giderek kaçak tadilat yapıldığını tespit edip, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne bildirdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri yalıya giderek inşaatı mühürledi.