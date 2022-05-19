Feryal Gülman'ın sattığı villada kaçak tadilata VIP önlem! Suçüstü yakalandılar

Kaçak yapılan tadilat nedeniyle çıkarılan molozlar büyük bir titizlik içerisinde çuvallara doldurularak yalının ön kapısına yanaştırılan VIP minübüse ve kamyonete özenle yerleştirildi. İşçilerin gürültü yapmadan çalışma yapması için tüm önlemler alındı. Ancak yalıda tadilat yapıldığını gören vatandaşlar Beşiktaş Belediyesi'ni arayarak durumu bildirdi. Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, söz konusu yalıya giderek kaçak tadilat yapıldığını tespit edip, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne bildirdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri yalıya giderek inşaatı mühürledi.