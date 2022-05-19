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    • Magazin
    • 19.05.2022 09:32
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    • 19.05.2022 09:46
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    Feryal Gülman'ın sattığı villada kaçak tadilata VIP önlem! Suçüstü yakalandılar

    Feryal Gülman’ın bir Fransız yatırım şirketine sattığı yalıda dün kaçak tadilat yapıldı. Tadilat belli olmasın diye kapıya lüks bir araç çekilip eşya taşınıyormuş havası verildi. Molozlar, VIP minibüse yüklenerek götürüldü. Durumu fark eden imar müdürlüğü inşaat alanını mühürledi.

    Kaçak tadilata VIP önlem!

    Kemal-Feryal Gülman çiftinin boşanma sürecinde en çok konuşulan konulardan biri Bebek'teki görkemli yalıydı. Bu yalı, boşanma sürecinde Feryal Gülman'da kalmıştı. Feryal Gülman da geçtiğimiz günlerde bu yalıyı bir Fransız şirkete satmıştı.

    ÇİVİ ÇAKILMASI BİLE YASAK
    Boğaziçi'nde bulunan yalıya çivi çakılması bile yasak. Ancak dün yalıda izin alınmadan tadilat yapıldı. Bina içindeki duvarlar yıkıldı, tüm döşemeler söküldü. Banyo ve mutfak değiştirildi.

    Kaçak yapılan tadilat nedeniyle çıkarılan molozlar büyük bir titizlik içerisinde çuvallara doldurularak yalının ön kapısına yanaştırılan VIP minübüse ve kamyonete özenle yerleştirildi. İşçilerin gürültü yapmadan çalışma yapması için tüm önlemler alındı. Ancak yalıda tadilat yapıldığını gören vatandaşlar Beşiktaş Belediyesi'ni arayarak durumu bildirdi. Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, söz konusu yalıya giderek kaçak tadilat yapıldığını tespit edip, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne bildirdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri yalıya giderek inşaatı mühürledi.

        'YALI SATILMASIN KAYYUM ATANSIN'
        Yüzde 52'si Feryal Gülman'a yüzde 48'i ise oğlu Aslan Kemal Gülman'a pay edilen 450 metrekarelik havuzlu, lüks yalının Feryal Gülman tarafından Fransız bir şirkete satılması ortalığı karıştırdı. Kemal Gülman, eski eşini düşük bedel gösterip mal kaçırdığı iddiasıyla söz konusu satışın iptalini istedi ve gerekirse yalıya kayyum atanması için mahkemeye başvurdu.

        Geçen şubat ayında yabancı bir firmanın Türkiye'de kurulan temsilciliği tarafından satın alınan ultra lüks yalının devir işlemlerine Kemal Gülman 11 sayfalık bir dilekçeyle itiraz etti. Satışın anlaşmalı gerçekleştirildiği gerekçesiyle İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran Kemal Gülman, "Bilir kişi atanarak gerçek değerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Söz konusu satışla ilgili olarak tespit, ihtiyati tedbir ve denetim kayyımı atanması"nı içeren itiraz dilekçesiyle satış işleminin durdurulmasını talep etti.


        Kaçak tadilatın anlaşılmaması, işçilerin gürültü yapmadan çalışması için önlemler alındı.

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Magazin Feryal Gülman'ın sattığı villada kaçak tadilata VIP önlem! Suçüstü yakalandılar
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