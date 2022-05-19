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    • Magazin
    • 20.05.2022 11:38
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    • 20.05.2022 11:38
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    Yeni dizi geliyor! Bambaşka bir hikaye ile akılları baştan alacak! Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri sevinçten zil takıp oynayacak!

    Bir Zamanlar Çukurova'nın izleyicilerini mutlu edecek! 4 sezon boyunca ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi reytingleri her hafta alt üst etmee devam ediyor. Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı'nın başrolü paylaştığı dizide bir dönem Hünkar Yaman karakteriyle Vahide Perçin fırtına gibi esmişti. Ünlü oyuncunun diziden ayrılması ise izleyicileri bir hayli üzmüştü. Yeni gelişmeyle birlikte sevenleri sevinçten havalara uçacak. İşte detaylar...

    Yeni dizi geliyor! Bambaşka bir hikaye ile akılları baştan alacak!

    Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerine müjde! Fenomen dizinin eski başrol oyuncularından olan Vahide Perçin'in yeni dizisi ortaya çıktı. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Hakime dizisiyle ilgili detaylar gelmeye başladı. Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakteriyle nam salan usta oyuncu yeni projesiyle gönüllere taht kurmaya geliyor. Cem Davran, Kaan Yıldırım, Cem Sürgit, Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim'in de oyuncu kadrosunda olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İZLEYİCİLERİNE MÜJDE: YUVAYA GERİ DÖNÜYOR

    Hakime Hanım dizisi yeni sezonda ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

    Dizinin başrolünde Vahide Perçin yer alacak. Perçin Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldıktan sonra uzun bir ara ekranlarda gözükmemişti. Ünlü oyuncu Hakime Hanım dizisiyle bilrikte yeniden ATV ekranında hayranları ile buluşacak.

    OYUNCU KADROSU PARMAK ISIRTTI

    Vahide Perçin'in başrolündeki dizinin diğer oyuncu kadrosu da yavaş yavaş belirleniyor.Cem Davran'ın başrol erkek oyuncusu olacağı ortaya çıkarken, Feyza Sevil Güngör de dizinin yeni isimlerinden birisi oldu. Cem Davran hikayede kadın hakimin kocasına ve Feyza Sevil Güngör de bu hakimin kızını canlandıracak.

    Kaan Yıldırım'ın da Mevlana isimli TRT Dijital dizisinin çekimlerini tamamlamasının ardından projeye dahil olduğu ortaya çıktı. Cem Sürgit'in yanı sıra kadroya katılan bir diğer isim ise Yusuf Çim oldu.

        En son Hayaller ve Hayatlar dizisinde başrolde yer alan Yusuf Çim, bu dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından, Hakime Hanım dizisi için yapılan teklifi kabul etti.

        Yusuf Çim de hikayede kadın hakimin oğlu olarak izleyici karşısına çıkacak.

        Görüldüğü üzere büyük bir prodüksiyon ile hazırlanmakta olan Hakime Hanım dizisinde birbirinden etkili ve başarılı oyuncular yer alıyor. Kadroya yeni isimlerin daha katılacağı ve yaz aylarında da çekimlerin başlayacağı gelen bilgiler arasında bulunuyor.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Magazin Yeni dizi geliyor! Bambaşka bir hikaye ile akılları baştan alacak! Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri sevinçten zil takıp oynayacak!
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