Yeni dizi geliyor! Bambaşka bir hikaye ile akılları baştan alacak! Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri sevinçten zil takıp oynayacak!

Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerine müjde! Fenomen dizinin eski başrol oyuncularından olan Vahide Perçin'in yeni dizisi ortaya çıktı. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Hakime dizisiyle ilgili detaylar gelmeye başladı. Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakteriyle nam salan usta oyuncu yeni projesiyle gönüllere taht kurmaya geliyor. Cem Davran, Kaan Yıldırım, Cem Sürgit, Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim'in de oyuncu kadrosunda olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İZLEYİCİLERİNE MÜJDE: YUVAYA GERİ DÖNÜYOR
Hakime Hanım dizisi yeni sezonda ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
Dizinin başrolünde Vahide Perçin yer alacak. Perçin Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldıktan sonra uzun bir ara ekranlarda gözükmemişti. Ünlü oyuncu Hakime Hanım dizisiyle bilrikte yeniden ATV ekranında hayranları ile buluşacak.
OYUNCU KADROSU PARMAK ISIRTTI
Vahide Perçin'in başrolündeki dizinin diğer oyuncu kadrosu da yavaş yavaş belirleniyor.Cem Davran'ın başrol erkek oyuncusu olacağı ortaya çıkarken, Feyza Sevil Güngör de dizinin yeni isimlerinden birisi oldu. Cem Davran hikayede kadın hakimin kocasına ve Feyza Sevil Güngör de bu hakimin kızını canlandıracak.
Kaan Yıldırım'ın da Mevlana isimli TRT Dijital dizisinin çekimlerini tamamlamasının ardından projeye dahil olduğu ortaya çıktı. Cem Sürgit'in yanı sıra kadroya katılan bir diğer isim ise Yusuf Çim oldu.