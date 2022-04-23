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    • Magazin
    • 23.04.2022 08:02
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    • 23.04.2022 08:09
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    Kemal Gülman ve Feryal Gülman arasındaki yalı krizinde flaş gelişme: 245 milyona satıldı!

    Feryal Gülman, uzun yıllardır satmaya çalıştığı Bebek’teki villasına sonunda alıcı buldu. Boşanmaya çalıştığı Kemal Gülman’ın satışı engellemek için mahkemeye başvurduğu yalı, Fransız bir yatırım şirketine satıldı.

    Olay yalı 245 milyona satıldı!

    Feryal Gülman, aldatıldığı için boşanmak istediği ama 8.5 yıldır boşanamadığı Kemal Gülman ile ayrılmadan önce birlikte yaşadıkları yalıyı sattı.




    Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, olayın perde arkasını yazdı. İşte Cankurt'un bugünkü yazısı;



    Kemal Bey, yalının satışını engellemek için mahkemeye başvurmuş ancak yalının yüzde 52'si Feryal Hanım'ın, yüzde 48'i de oğulları Aslan'ın üzerine olduğu için yasal yoldan bir şey yapamayınca işi alıcıların gözünü korkutmaya kadar götürmüştü.

    Bu yüzden de Feryal Hanım 1.5 yıldır yalıyı satamamıştı. Feryal Hanım'ın, eşinden ayrıldıktan sonra boşalttığı ve dizilere kiraya verdiği Bebek'teki yalısını sonunda bir Fransız yatırım şirketine sattığını öğrendim.
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        Haberler Magazin Kemal Gülman ve Feryal Gülman arasındaki yalı krizinde flaş gelişme: 245 milyona satıldı!
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