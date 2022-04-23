Kemal Gülman ve Feryal Gülman arasındaki yalı krizinde flaş gelişme: 245 milyona satıldı!





Kaça sattığı bilgisine de ulaştım; tam 245 milyon liraya… Feryal Hanım bu parayla ne yapacak bilmiyorum ama yalıyı sattığı için çok mutluymuş. Bu arada Feryal Hanım, geçen kasımda sonuçlanan boşanma davasından da 60 milyon lira tazminat almaya hak kazanmıştı ama Kemal Gülman itiraz ettiği için ne bu parayı alabildi ne de boşanabildi.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN