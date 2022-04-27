Yeni proje fırtına estirecek! EDHO izleyicisinin beklentisini karşılayacak! Oktay Kaynarca heyecan yarattı! Son 1 ay kaldı başlıyor...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ekranlara geri dönüyor. Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır rolü ile hafızalara kazınan ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu. EDHO ile son dönemlerin en çok konuşulan ismi olan Kaynarca yeni dizide de başrolde olacak. EDHO'nun final yapması hayranlarını üzmüştü bu kez gümbür gümbür geliyor. Yeni dizi ortalığı ayağa kaldırmaya geliyor. Dizi merakla beklenirken başarılı oyuncunun sosyal medya hesabındaki paylaşımı heyecanı iyice arttırdı. İşte o paylaşım...