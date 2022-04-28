Sinsice geldi haince öldürdü! Baba dizisinde İlhan'ı yıkıma uğratan ölüm! Ünlü oyuncu diziden apar topar ayrıldı! Cenazesi kalktı

Her hafta Salı günü saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelen Baba dizisinde ayrılık yaşandı. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı dram dizisinde ünlü oyuncunun canlandırdığı karakterin hikayesi sona erdi. İlhan'ı yıkıma uğratan ölümde katilin kim olduğu merak ediliyor. Cinayetin peşine düşen İlhan delirecek. İşte karakterin ölümü sonrası diziye veda eden oyuncu ve yeni bölümde yaşanacaklar...
Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi'nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu edinen Baba dizisi 11. bölümüyle çok konuşuldu.
İlhan ve Büşra'nın düğününde yer yerinden oynadı. İlhan'ın dünyası başına yıkıldı.
BABA DİZİSİNDE ŞOKE EDEN AYRILIK!
Felçli Ferit Karaçam havuz başında tek başına otururken bir kişi tarafından itildi.
Ferit Karaçam'ı havuzda gören Kadir ise havuza atlayarak onu çıkardı. Ancak İlhan'ın babası Ferit Karaçam hayatını kaybetti.