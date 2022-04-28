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    • Magazin
    • 28.04.2022 08:59
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    • 28.04.2022 09:00
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    Sinsice geldi haince öldürdü! Baba dizisinde İlhan'ı yıkıma uğratan ölüm! Ünlü oyuncu diziden apar topar ayrıldı! Cenazesi kalktı

    Baba dizisi bir önceki gün yeni bölümüyle izleyicinin beğenisine sunuldu. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı dizi her bölümüyle büyük ilgi görüyor. Ay Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Baba dizisinde İlhan’ı yıkıma uğratan ölüm!

    Her hafta Salı günü saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelen Baba dizisinde ayrılık yaşandı. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı dram dizisinde ünlü oyuncunun canlandırdığı karakterin hikayesi sona erdi. İlhan'ı yıkıma uğratan ölümde katilin kim olduğu merak ediliyor. Cinayetin peşine düşen İlhan delirecek. İşte karakterin ölümü sonrası diziye veda eden oyuncu ve yeni bölümde yaşanacaklar...

    Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi'nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu edinen Baba dizisi 11. bölümüyle çok konuşuldu.

    İlhan ve Büşra'nın düğününde yer yerinden oynadı. İlhan'ın dünyası başına yıkıldı.

    BABA DİZİSİNDE ŞOKE EDEN AYRILIK!

    Felçli Ferit Karaçam havuz başında tek başına otururken bir kişi tarafından itildi.

    Ferit Karaçam'ı havuzda gören Kadir ise havuza atlayarak onu çıkardı. Ancak İlhan'ın babası Ferit Karaçam hayatını kaybetti.

        MACİT KOPER DİZİDEN AYRILDI

        Baba dizisinde Ferit Karaçam'a usta oyuncu Macit Koper hayat verdi. Dizi gereği ölen Koper, kadrodan ayrıldı.

        Baba izleyicileri ise sosyal medyadan tepki gösterdi. "İlhan'a ilk defa oğluymuş gibi davrandığı gece ölen Ferit Karaçam","Kırk yılın başı babalık yapacağın tuttu onda da öldün", "Ölemezsin be adam", "Tam da değişmişti" yorumları geldi.

        FERİT KARAÇAM'I KİM ÖLDÜRDÜ?

        "Ferit Karaçam'ı havuza iten kişi kim?" sorusunun yanıtı ise büyük bir merakla bekleniyor.
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        Derece yaptılar ödülü kazandılar
        Haberler Magazin Sinsice geldi haince öldürdü! Baba dizisinde İlhan'ı yıkıma uğratan ölüm! Ünlü oyuncu diziden apar topar ayrıldı! Cenazesi kalktı
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