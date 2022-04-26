ÜS Yapım imzalı Kara Tahta dizisi 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanmaya başladı. Dizinin yönetmenliğini Ender Mıhlar üstlenirken senaryosunu ise Erkan Birgören yazıyor. Kısa sürede büyük ilgi gören TRT 1'in iddialı dizisi Geçmişte yarım kalmış olan bir aşkın hikayesini konu ediniyor. Kadrosunda Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt gibi ünlü oyuncuları barındıran Kara Tahta dizisinin çekimleri de Edirne'de gerçekleştiriliyor. İddialı dizide Atlas karakterine hayat veren Furkan Andıç'ın başına kötü bir olay geldi. Peki neler oldu?
KARA TAHTA DİZİSİNDE KORKU DOLU ANLAR!
Çarşamba günleri TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Kara tahta dizisinin çekimlerinde korku dolu anlar yaşandı. "Atlas" karakterine hayat veren Furkan Andıç sette rolüne hazırlanırken yaralandı.
FURKAN ANDIÇ HASTANELİK OLDU!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncunun yaptığı ani bir hareket hastanelik etti. Sağ bacağındaki ön çapraz bağları yırtıldı. Sette hazır bulunan ilk yardım ekibinin müdahalesinin ardından hemen Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürülen ünlü oyuncunun tedavisine başlandı.
YAPIMCIDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Doktorların, Furkan Andıç'ın 10 gün istirahat etmesini istemesi üzerine ise yapımcı Süreyya Yaşar Önal; dizinin çekimlerine on gün süreyle ara verildiğini ekibe ilan etti.