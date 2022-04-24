HADİSE HAMİLE Mİ? İmam nikahı kıydılar mı? Mehmet Dinçerler ile Hadise evlendi mi, ne zaman evlenecek?

HADİSE HAMİLE Mİ, İMAM NİKAHI KIYDI MI?

Evlilik hazırlığında olan Hadise ve Mehmet Dinçerler önceki gün Karaköy'de görüntülendi. Güzel şarkıcının çantasıyla karnını gizlemesi 'hamilelik' dedikodularına yol açtı.

Çift hakkında daha önce de imam nikahı kıydığı iddia edilmişti.

'2. Sayfa' programına açıklama yapan Hadise "Hamile değilim" diyerek iddiaları yalanladı. Şarkıcı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bizim de ailelerimiz var. Ben gülüp geçiyorum ama ailelerimiz üzülüyor. Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz."