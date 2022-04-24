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    • Magazin
    • 24.04.2022 16:42
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    • 24.04.2022 16:44
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    HADİSE HAMİLE Mİ? İmam nikahı kıydılar mı? Mehmet Dinçerler ile Hadise evlendi mi, ne zaman evlenecek?

    Ünlü şarkıcı Hadise gönlünü kaptırdığı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz haftalarda nişanlanmıştı. Son olarak müstakbel eşi ile görüntülelenen Hadise’nin çantasıyla karnını kamufle etmesi 'Hadise hamile mi?' sorularını gündeme taşıdı. Bir süredir haklarında 'imam nikahı' kıydıkları yönünde de iddialar ortaya atılan çiftten yeni bir açıklama geldi. Peki HADİSE HAMİLE Mİ KALDI? Mehmet Dinçerler ile Hadise evlendi mi, ne zaman evlenecek? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeler...

    HADİSE HAMİLE Mİ?

    Özel hayatı hakkında konuşmamayı tercih eden Hadise'den flaş açıklama geldi. Her adımı olay olan Hadise- Mehmet Dinçerler çifti yine magazin gündemini salladı. 2. Sayfa programına konuşan ünlü şarkıcı hamilelik iddialarına yanıt verdi. Ünlü çiftin imam nikahı kıydığı da ileri sürülmüştü. Peki HADİSE HAMİLE Mİ? İmam nikahı kıydılar mı? Mehmet Dinçerler ile Hadise evlendi mi, ne zaman evlenecek?

    HADİSE HAMİLE Mİ, İMAM NİKAHI KIYDI MI?

    Evlilik hazırlığında olan Hadise ve Mehmet Dinçerler önceki gün Karaköy'de görüntülendi. Güzel şarkıcının çantasıyla karnını gizlemesi 'hamilelik' dedikodularına yol açtı.

    Çift hakkında daha önce de imam nikahı kıydığı iddia edilmişti.

    '2. Sayfa' programına açıklama yapan Hadise "Hamile değilim" diyerek iddiaları yalanladı. Şarkıcı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bizim de ailelerimiz var. Ben gülüp geçiyorum ama ailelerimiz üzülüyor. Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz."

    HADİSE MEHMET DİNÇERLER EVLENDİ Mİ, NE ZAMAN EVLENECEK?

    Birlikte Karaköy'de vakit geçiren çift mekandan çıkış yaparken koruma gerginliği de yaşadı. Dinçerler'in koruması gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

    İkilinin hemen önlerinde yürüyen güvenlik Mehmet Dinçerler'i kızdırdı. Dinçerler, korumasını sert bir şekilde uyararak, yanlarından uzaklaşmasını istedi.

    Ünlü şarkıcı daha sonra muhabirlerin "Maldivler'de mi evleneceksiniz?" sorusu üzerine kahkaha attı. Hayli neşeli olduğu görülen Hadise, "Mehmet Bey'i desteklemek için mi fotoğraf paylaştınız?" sorusuna da kahkahayla karşılık verdi.
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    Haberler Magazin HADİSE HAMİLE Mİ? İmam nikahı kıydılar mı? Mehmet Dinçerler ile Hadise evlendi mi, ne zaman evlenecek?
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