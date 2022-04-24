Hadise'nin can dostu Seda Bakan hamilelik sürecini anlattı! İkinci kızına 5 aylık hamile olan Seda'nın karnı burnunda haline beğeni yağdı.

"AİLEMİ BİRAZ DAHA GENİŞLETMEK İSTEDİM"

İkinci çocuğuna dört aylık hamile olan Seda Bakan, "İkinci çocuğu çok istiyordum o yüzden bana sürpriz olmadı. İkinci kez kız bebek annesi olacağım, çok mutluyum" açıklamasını yapmıştı.