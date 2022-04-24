Hadise'nin can dostu Seda Bakan hamilelik sürecini anlattı! İkinci kızına 5 aylık hamile olan Seda'nın karnı burnunda haline beğeni yağdı
Seda Bakan hamilelik sürecini anlattı! İkinci kızına 5 aylık hamile olan Seda Bakan'ın karnı burnunda hallleri sosyal medya gündeminde. Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında dünyaevine girmişti güzel oyuncu... 2019 yılında ilk kızı Leyla'yı kucağına alan Seda Bakan ikinci kızını kucağına almak için gün sayıyor. Geçtiğimiz haftalarda ikinci bebeğine hamile olduğunu duyuran oyuncu, süreç hakkında konuştu bakın neler anlattı.
24.04.2022 11:46 - Son Güncelleme: 24.04.2022 11:50
Hadise'nin can dostu Seda Bakan hamilelik sürecini anlattı! İkinci kızına 5 aylık hamile olan Seda'nın karnı burnunda haline beğeni yağdı.
Leyla adında bir kızı olan oyuncu Seda Bakan geçtiğimiz ay belirmeye başlayan karnıyla poz verdi ve hayranlarına kızı olacağını açıklamıştı.
"AİLEMİ BİRAZ DAHA GENİŞLETMEK İSTEDİM"
İkinci çocuğuna dört aylık hamile olan Seda Bakan, "İkinci çocuğu çok istiyordum o yüzden bana sürpriz olmadı. İkinci kez kız bebek annesi olacağım, çok mutluyum" açıklamasını yapmıştı.