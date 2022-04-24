RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hadise'nin can dostu Seda Bakan hamilelik sürecini anlattı! İkinci kızına 5 aylık hamile olan Seda'nın karnı burnunda haline beğeni yağdı

Hadise'nin can dostu Seda Bakan hamilelik sürecini anlattı! İkinci kızına 5 aylık hamile olan Seda'nın karnı burnunda haline beğeni yağdı

Seda Bakan hamilelik sürecini anlattı! İkinci kızına 5 aylık hamile olan Seda Bakan'ın karnı burnunda hallleri sosyal medya gündeminde. Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında dünyaevine girmişti güzel oyuncu... 2019 yılında ilk kızı Leyla'yı kucağına alan Seda Bakan ikinci kızını kucağına almak için gün sayıyor. Geçtiğimiz haftalarda ikinci bebeğine hamile olduğunu duyuran oyuncu, süreç hakkında konuştu bakın neler anlattı.

24.04.2022 11:46 - Son Güncelleme: 24.04.2022 11:50
Hadise’nin can dostu Seda Bakan hamilelik sürecini anlattı! İkinci kızına 5 aylık hamile olan Seda’nın karnı burnunda haline beğeni yağdı

Hadise'nin can dostu Seda Bakan hamilelik sürecini anlattı! İkinci kızına 5 aylık hamile olan Seda'nın karnı burnunda haline beğeni yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise’nin can dostu Seda Bakan hamilelik sürecini anlattı! İkinci kızına 5 aylık hamile olan Seda’nın karnı burnunda haline beğeni yağdı

LEYLA'YA KARDEŞ GELİYOR!

Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Seda Bakan hamile olduğunu Instagram'dan duyurmuştu.

Hadise’nin can dostu Seda Bakan hamilelik sürecini anlattı! İkinci kızına 5 aylık hamile olan Seda’nın karnı burnunda haline beğeni yağdı

Leyla adında bir kızı olan oyuncu Seda Bakan geçtiğimiz ay belirmeye başlayan karnıyla poz verdi ve hayranlarına kızı olacağını açıklamıştı.

Hadise’nin can dostu Seda Bakan hamilelik sürecini anlattı! İkinci kızına 5 aylık hamile olan Seda’nın karnı burnunda haline beğeni yağdı

Seda Bakan paylaşımında "Yeni kız bebek yükleniyor… 4. ayla beraber hayata dönüş başlamıştır" demişti.

Hadise’nin can dostu Seda Bakan hamilelik sürecini anlattı! İkinci kızına 5 aylık hamile olan Seda’nın karnı burnunda haline beğeni yağdı

"AİLEMİ BİRAZ DAHA GENİŞLETMEK İSTEDİM"

İkinci çocuğuna dört aylık hamile olan Seda Bakan, "İkinci çocuğu çok istiyordum o yüzden bana sürpriz olmadı. İkinci kez kız bebek annesi olacağım, çok mutluyum" açıklamasını yapmıştı.

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