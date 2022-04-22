Başkan Erdoğan'ın iftar davetine katılan Süher ve Güher Pekinel kardeşlerden özel istek: Dolmabahçe konserini dünya izleyecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi sayın Emine Erdoğan, sanatçılarla Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar yemeğinde bir araya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖZEL İSTEK
İftar yemeği sonrası dünyaca ünlü piyanist Pekinel kardeşlerden Süher Pekinel Başkan Erdoğan'la aralarında geçen diyaloğu anlattı. "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat davet edildik" diyen Pekinel, sözlerine şöyle devam etti: "Alman ve Fransız televizyonları ARTE/ARD, tüm Avrupa turnesi ve Amerika konserlerimizi içeren bir belgeselimizi yapmıştı ve bu belgesel, en önemli müzik kanalı olan Unitel tarafından satın alınmıştı. Bu sene, ARTE/ZDF, 30. doğum gününü, 30 ülkeden seçtiği tanınmış sanatçıların konserleri ile kutlayacak. Bu konserler, canlı olarak 30 ülkede arka arkaya yayınlanacak."
Pekinel Kardeşler, Türkiye'yi temsil etmek üzere davet edildiler. Tarihsel ve kültürel kimliğiyle Osmanlı'dan günümüz Türkiye'sine çok önemli bir mekan teşkil eden Dolmabahçe Sarayı'nda konser vermeyi çok anlamlı ve ilgi çekici bulduklarını belirten Pekineller şunları da söyledi:
"Bu hayalimizi gerçekleştirmek için sayın Cumhurbaşkanımızla sanatçılar için verdiği iftar davetinde görüştüm, kendisi gerekli izni verdi, Dolmabahçe Sarayı'nın böyle bir konser için iyi bir seçim olduğunu ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi."