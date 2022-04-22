Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 22.04.2022 10:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2022 10:44
    ABONE OL

    Neşe Erberk 57 bin TL'lik alacak davası açmıştı... Biran Damla Yılmaz'dan karşı atak!

    Neşe Erberk 57 bin TL'lik alacak davası açmıştı... Biran Damla Yılmaz'dan Neşe Erberk'e karşı atak geldi. Neşe Erberk, komisyon ücretini ödemediği iddiasıyla oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında Kasım 2019'da icra takibi başlattı. Yılmaz'ın itirazı üzerine icra takibi durduruldu. Aralarındaki dava devam ederken bir davada Biran Damla Yılmaz'dan geldi.

    Ünlü dizi oyuncusu Biran Damla Yılmaz, Erberk Ajans'ın sahibi Neşe Erberk ile davalık oldu. Erberk, Yılmaz'ın diziden aldığı paradan kendisine ödenmesi gereken 57 bin TL'lik komisyon ücretini alamadığını belirtti.

    57 BİNLİK KOMİSYON

    Neşe Erberk, komisyon ücretini ödemediği iddiasıyla oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında Kasım 2019'da icra takibi başlattı. Yılmaz'ın itirazı üzerine icra takibi durduruldu. Sabah'ın haberine göre; aralarındaki dava devam ederken bir davada Biran Damla Yılmaz'dan geldi.

    DAVA AÇTI

    İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran genç oyuncu, sözleşmenin feshedilme sebebi olarak Erberk Ajans'ın yeterli düzeyde olmadığını, ajansa ödenecek bir komisyon ücreti olmadığını ileri sürdü.
        Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
        Haberler Magazin Neşe Erberk 57 bin TL'lik alacak davası açmıştı... Biran Damla Yılmaz'dan karşı atak!
            SON DAKİKA