Sanatçılar Başkan Erdoğan'ın iftar davetinde yaşananları anlattı: Herkesin çalışmasını oldukça detaylı biliyor



SEVGİ DOLU BİR GECEYDİ

ORHAN GENCEBAY-SEVİM EMRE: "Sayın Cumhurbaşkanım ve değerli eşlerinin sanat dünyasına verdiği iftar daveti harika ve sevgi dolu bir geceydi."







CUMHURBAŞKANIMIZDAN TALEPTE BULUNDUM

DEMET AKALIN: "Tüm sanatçılar adına Cumhurbaşkanımızdan gece yarısından sonra müzik kısıtlamasının kaldırılması konusunda talepte bulundum. Böyle bir davete katılmak, Ramazan ayında iftar yemeğinde bir araya gelmek çok keyifliydi."



SANATÇILARDAN SİGARAYI BIRAKMALARINI İSTEDİ

HÜLYA AVŞAR: "Türkiye'nin Cumhurbaşkanının iftar yemeğine gitmek keyif veriyor. Siyasetten, kargaşadan uzak, herkesin birbirine güzel baktığı bir ortamda, senede bir olan bu davette, birbirimize hal hatır sormak daha da bir keyif veriyor"