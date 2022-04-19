Rapçi Murda'ya hapis şoku! Uyuşturucu davasında karar açıklandı

Murda lakaplı rapçi Önder Doğan, bazı şarkılarında uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
NE OLMUŞTU?
Savcılık, ünlü şarkıcının kliplerinde ve şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirici ifade ve içerik kullandığını iddia ederek, "Duman", "Pahalı" ve "Eh baba" isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği anlatıldı.
Şarkı ve klipleri video paylaşım sitelerinde yayınlanan Hollandalı müzisyene, Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesinden cezalandırılması istendi. 'Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Doğan, dava kabul edilirse Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.
MURDA KİMDİR?
30 Ocak 1984'te Hollanda'nın Amsterdam şehrinde doğmuştur. Bir dönem yaşantısını İspanya'nın Madrid şehrinde sürdürmüştür. Daha sonra tekrar Hollanda'ya dönmüş ve müzik ile ilgilenmeye başlamış, ilk EP'sini ise 2008 yılında çıkarmıştır. Murda; Bizzey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex dahil birçok ünlü isim ve Hollandalı Hip hop sanatçısı ile çalışmalar yapmıştır. Ezhel ile YouTube sayesinde tanışmışlardır ve Doğan bundan sonra kariyerini Türkiye'de devam ettirme kararı almıştır.