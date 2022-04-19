Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 19.04.2022 12:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2022 12:58
    ABONE OL

    Rapçi Murda'ya hapis şoku! Uyuşturucu davasında karar açıklandı

    Son dakika haberine göre Murda lakaplı rapçi Önder Doğan, bazı şarkılarında uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Rapçi Murda’ya hapis şoku! Uyuşturucu davasında karar

    Murda lakaplı rapçi Önder Doğan, bazı şarkılarında uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    NE OLMUŞTU?
    Savcılık, ünlü şarkıcının kliplerinde ve şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirici ifade ve içerik kullandığını iddia ederek, "Duman", "Pahalı" ve "Eh baba" isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği anlatıldı.

    Şarkı ve klipleri video paylaşım sitelerinde yayınlanan Hollandalı müzisyene, Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesinden cezalandırılması istendi. 'Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Doğan, dava kabul edilirse Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

    MURDA KİMDİR?
    30 Ocak 1984'te Hollanda'nın Amsterdam şehrinde doğmuştur. Bir dönem yaşantısını İspanya'nın Madrid şehrinde sürdürmüştür. Daha sonra tekrar Hollanda'ya dönmüş ve müzik ile ilgilenmeye başlamış, ilk EP'sini ise 2008 yılında çıkarmıştır. Murda; Bizzey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex dahil birçok ünlü isim ve Hollandalı Hip hop sanatçısı ile çalışmalar yapmıştır. Ezhel ile YouTube sayesinde tanışmışlardır ve Doğan bundan sonra kariyerini Türkiye'de devam ettirme kararı almıştır.

        "Aya" isimli şarkısı video paylaşım sitesi YouTube'da 140 milyon izlenmiştir. Ardından Ezhel ve Murda, ocak ayında "Bi' Sonraki Hayatımda Gel" isimli bir şarkı daha çıkardıktan sonra en son "Made In Turkey" isminde bir şarkı daha çıkarmıştır.

        Yeni doğan kızını kaybeden Murda'nın 2 yaşında bir kızı daha var.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Savaşta yeni aşama başlıyor
        Haberler Magazin Rapçi Murda'ya hapis şoku! Uyuşturucu davasında karar açıklandı
            SON DAKİKA