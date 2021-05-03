Murda adıyla bilinen ünlü rapçi Önder Doğan, yeni doğan kızı hakkında acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Kızının ölüm haberini duyuran Murda paylaştığı yazıda, "Nerden başlayıp ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin." ifadelerini kullandı. Bu haberi duyanlar, Murda'nın hayatı hakkında bilgileri merak etmeye başladı. Peki, Murda kimdir, kaç yaşında? Murda Önder Doğan'ın karısı kimdir, nereli? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
MURDA'NIN PAYLAŞIMI
"Nerden başlayıp ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allah'ımın demek ki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı. Üzgünüm kızım. Çok üzgünüm. Kalbim ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin, huzur içinde gittin ve gidişinle benden de bir parça götürdüm yanında.
Benim için senden önceki hayatım vardı ve şimdi sensiz, senden sonraki hayat başladı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayat nasıl devam etmeli şimdi? Seni öptüm ve kokladım ama yetmedi kızım. Çok özlüyoruz seni. Şu an bundan öte kelime bulamıyorum. Her şey çok hızlı oldu ve bitti. Bildiğim tek şey sen her zaman benimlesin. Kalbimdesin. Aklımdasın. Ruhumdasın. Sen benim dünya güzeli melek kızımsın. Annesinin ve babasının elması, ablasının koruyucu meleği. Seni çok özlüyoruz ve çoktan çok seviyoruz. Huzur içinde dinlen kızım...." notunu düştü.