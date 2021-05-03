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    • Magazin
    • 03.05.2021 15:11
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    • 03.05.2021 15:11
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    Murda kimdir, kaç yaşında? Murda kiminle evli, eşi kimdir? Ünlü rapçi kızının ölüm haberini duyurdu!

    Murda kimdir? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Murda adıyla bilinen ünlü rapçi Önder Doğan, yeni doğan kızı hakkında acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Kızının ölüm haberini duyuran Murda paylaştığı yazıda, "Nerden başlayıp ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin." ifadelerini kullandı. Bu haberi duyanlar, Murda'nın hayatı hakkında bilgileri merak etmeye başladı. Peki, Murda kimdir, kaç yaşında? , nereli? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Murda Önder Doğan kimdir, kaç yaşında?

    Murda adıyla bilinen ünlü rapçi Önder Doğan, yeni doğan kızı hakkında acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Kızının ölüm haberini duyuran Murda paylaştığı yazıda, "Nerden başlayıp ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin." ifadelerini kullandı. Bu haberi duyanlar, Murda'nın hayatı hakkında bilgileri merak etmeye başladı. Peki, Murda kimdir, kaç yaşında? Murda Önder Doğan'ın karısı kimdir, nereli? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    MURDA'NIN PAYLAŞIMI

    "Nerden başlayıp ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allah'ımın demek ki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı. Üzgünüm kızım. Çok üzgünüm. Kalbim ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin, huzur içinde gittin ve gidişinle benden de bir parça götürdüm yanında.

    Benim için senden önceki hayatım vardı ve şimdi sensiz, senden sonraki hayat başladı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayat nasıl devam etmeli şimdi? Seni öptüm ve kokladım ama yetmedi kızım. Çok özlüyoruz seni. Şu an bundan öte kelime bulamıyorum. Her şey çok hızlı oldu ve bitti. Bildiğim tek şey sen her zaman benimlesin. Kalbimdesin. Aklımdasın. Ruhumdasın. Sen benim dünya güzeli melek kızımsın. Annesinin ve babasının elması, ablasının koruyucu meleği. Seni çok özlüyoruz ve çoktan çok seviyoruz. Huzur içinde dinlen kızım...." notunu düştü.

        MURDA KİMDİR?

        30 Ocak 1984'te Hollanda'nın Amsterdam şehrinde doğmuştur. Bir dönem yaşantısını İspanya'nın Madrid şehrinde sürdürmüştür. Daha sonra tekrar Hollanda'ya dönmüş ve müzik ile ilgilenmeye başlamış, ilk EP'sini ise 2008 yılında çıkarmıştır. Murda; Bizzey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex dahil birçok ünlü isim ve Hollandalı Hip hop sanatçısı ile çalışmalar yapmıştır. Ezhel ile YouTube sayesinde tanışmışlardır ve Doğan bundan sonra kariyerini Türkiye'de devam ettirme kararı almıştır.

        "Aya" isimli şarkısı video paylaşım sitesi YouTube'da 140 milyon izlenmiştir. Ardından Ezhel ve Murda, ocak ayında "Bi' Sonraki Hayatımda Gel" isimli bir şarkı daha çıkardıktan sonra en son "Made In Turkey" isminde bir şarkı daha çıkarmıştır.

        Yeni doğan kızını kaybeden Murda'nın 2 yaşında bir kızı daha var.
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        Haberler Magazin Murda Önder Doğan kimdir, kaç yaşında? Murda kiminle evli, eşi kimdir? Ünlü rapçi kızının ölüm haberini duyurdu!