Murda (Önder Doğan) kimdir, kaç yaşında, nereli? Murda neden hapis cezası aldı, suçu ne? Rapçi Murda kaç yıl ceza aldı?

Murda lakaplı rapçi Önder Doğan, yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, "Murda neden hapis cezası aldı, suçu ne? Murda (Önder Doğan) kimdir, kaç yaşında? Rapçi Murda kaç yıl ceza aldı, hapse girdi mi?" soruları merak edildi. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...
NE OLMUŞTU?
Savcılık, ünlü şarkıcının kliplerinde ve şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirici ifade ve içerik kullandığını iddia ederek, "Duman", "Pahalı" ve "Eh baba" isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği anlatıldı.
Şarkı ve klipleri video paylaşım sitelerinde yayınlanan Hollandalı müzisyene, Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesinden cezalandırılması istendi. 'Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Doğan, dava kabul edilirse Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacaktı.
Murda lakaplı rapçi Önder Doğan, bazı şarkılarında uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.