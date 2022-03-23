Pelin Batu boşanıyor! Doktor eşi Macit Bitargil'in sözleri dilekçede: Bu çocuk son temsilcisi, sana yedirmezler







'ÇOCUĞA DA KENDİME DE ZARAR VERECEĞİM'

Çiftin evlilik birliğini yürütemediğini ve bu nedenle ayrı yaşadığını belirten Pelin Batu'nun avukatı Halil Cenk Akdoğan, dilekçisinde şu detaylara yer verdi:



"Çocuğunun babasıyla vakit geçirmesi için yoğun çaba sarf eden müvekkilim, Macit Bitargil ile buluşmuştur. Araba seyir halindeyken yaşanan bir tartışmada Bitargil, 'Boşanmak istiyorsan çık git hayatımızdan. Sonu felaketle sonuçlanır. En eski Hıristiyan soyundan 30-40 adam kalmış. Bu çocuk son temsilcisi, sana yedirmezler. Aramdan çekil, velayetini ver. Çocuğa da kendime de zarar vereceğim' şeklinde tehditlerde bulunarak, sinir krizi geçirmiştir. Müvekkilin evini basan davalı, çocuğu annesinin elinden almıştır."