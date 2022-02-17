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    • 17.02.2022 09:42
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    • 17.02.2022 09:46
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    Pelin Batu ABD'nin sağlık sistemini eleştirdi: Amerika’da paran olduğu kadar yaşıyorsun

    Doktor eşi Macit Bitargil’in görevi nedeniyle gittiği ABD'den dönen Pelin Batu, ülkenin sağlık sistemini eleştirdi. Pelin Batu "Çok sıcak insanlar da var ama ister istemez bireysel olmak durumundalar. Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var. Sağlık sistemi en çok eleştirilen şey. Bunlar paraya endeksli olunca, statü önemli olunca çok itici oluyor. Paran olduğu kadar yaşıyorsun orada. Ama burada aile kol kanat geriyor, arkadaşlar yardımcı oluyor." dedi.

    Pelin Batu ABD’nin sağlık sistemini eleştirdi

    Doktor eşi Macit Bitargil'in görevi nedeniyle bir süre önce onunla beraber Amerika'ya giden Pelin Batu, önceki gün oğlu Rafael ile Nişantaşı'nda görüntülendi. İstanbul'a dönüş yaptıklarını söyleyen Batu, şöyle konuştu: "Çok özlemişiz burayı. Eşim doktor olduğu için gitmiştik. 1 sene araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Bu süreci uzatabilirdik ama pandemide yalnız olmak çok zor geldi bize. En zoru o. Gelmek isteseniz, 22 saat sürüyor yol. Direkt uçak olmayan bir yer Florida."

    AMERİKA'DA PARAN OLDUĞU KADAR YAŞIYORSUN
    Oyuncu, Amerika'daki yaşamlarını anlatırken ülkenin sağlık sistemini de eleştirdi: "Çok sıcak insanlar da var ama ister istemez bireysel olmak durumundalar. Amerika'da 'Paranız yoksa ölün' gibi bir durum var.

    Sağlık sistemi en çok eleştirilen şey. Bunlar paraya endeksli olunca, statü önemli olunca çok itici oluyor. Paran olduğu kadar yaşıyorsun orada. Ama burada aile kol kanat geriyor, arkadaşlar yardımcı oluyor."

        SILA HASRETİ
        Hürriyet'in haberine göre Pelin Batu, sıla hasreti çektiğini söyledi. Batu, "Dünyanın en güzel ülkesi olsa, böyle rahat içinde yüzseniz bile yalnız olduktan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. İnsanın sevdiklerinin, akrabalarının ve arkadaşlarının yanında olması belli bir yaştan sonra daha önemli. Belki 20 yaşında olsam daha farklı olurdu. Bir de geçen yıl annemi kaybettim, onun kayıp hissi de bana ağır geliyor." şeklinde konuştu.

        TÜRKİYE SAĞLIKTA DEVRİM YAPTI DÜNYAYA ÖRNEK OLDU
        ABD'nin aksine Türkiye sağlıkta attığı devrim gibi adımlarla dünyaya örnek oldu. Birçok ilde şehir hastaneleri açıldı. Aile hekimliği uygulaması başlatıldı. Randevulu sisteme geçildi, hastanelerdeki kuyruklar son buldu. Türkiye modern hastanelere kavuştu.

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        Haberler Güncel Pelin Batu ABD'nin sağlık sistemini eleştirdi: Amerika’da paran olduğu kadar yaşıyorsun
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