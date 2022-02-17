Pelin Batu ABD'nin sağlık sistemini eleştirdi: Amerika’da paran olduğu kadar yaşıyorsun

SILA HASRETİ

Hürriyet'in haberine göre Pelin Batu, sıla hasreti çektiğini söyledi. Batu, "Dünyanın en güzel ülkesi olsa, böyle rahat içinde yüzseniz bile yalnız olduktan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. İnsanın sevdiklerinin, akrabalarının ve arkadaşlarının yanında olması belli bir yaştan sonra daha önemli. Belki 20 yaşında olsam daha farklı olurdu. Bir de geçen yıl annemi kaybettim, onun kayıp hissi de bana ağır geliyor." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE SAĞLIKTA DEVRİM YAPTI DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

ABD'nin aksine Türkiye sağlıkta attığı devrim gibi adımlarla dünyaya örnek oldu. Birçok ilde şehir hastaneleri açıldı. Aile hekimliği uygulaması başlatıldı. Randevulu sisteme geçildi, hastanelerdeki kuyruklar son buldu. Türkiye modern hastanelere kavuştu.