Sadakatsiz Derin ölecek mi? Sadakatsiz yeni bölümde Derin'e ne olacak? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in başrol oyuncusu Melis Sezen Derin karakterine hayat veriyor ve yayınlanan yeni bölüm fragmanı sonrasında izleyiciler ölerek diziden çıkıp çıkmayacağını merak etmeye başladı.
SADAKATSİZ DERİN ÖLECEK Mİ?
Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in diziden ölerek ayrılıp ayrılmayacağı bu akşamki yeni bölümle belli olacak.
SADAKATSİZ DERİN MELİS SEZEN KİMDİR?
2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğan Sezen, lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir; bir adet erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşmaktadır.Verdiği bir röportajda tiyatroya başlamasında destek olduklarını,bir başka röportajında ise annesinin oyunculuğa ilgisini fark edip kendisini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yazdırdığını söylemiştir.12 yaşından itibaren drama eğitimi alan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı Ardından Silivri'de Ali Solmaz Tiyatrosu'nda Cümbüş-ü Hospital adlı oyunda oynadı. Eğitimine de devam eden Sezen, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun oldu.2016-17 yılları arasında Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle birlikte televizyon dünyasına adım attı.