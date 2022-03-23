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    • Magazin
    • 23.03.2022 15:26
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    • 23.03.2022 15:30
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    Sadakatsiz Derin ölecek mi? Sadakatsiz yeni bölümde Derin’e ne olacak? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu?

    Televizyon kanallarında yayınlanan dizileri yakından takip edenler Sadakatsiz Derin ölecek mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Kanal D'de Çarşamba akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizisde yine heyecan dolu anlar yaşanacak ve başarılı oyuncu Melis Sezen'in ölerek diziye veda edip etmeyeceği merak edilir oldu. Peki Sadakatsiz yeni bölümde Derin’e ne olacak? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu?

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz Derin ölecek mi?

    Sadakatsiz Derin ölecek mi? Sadakatsiz yeni bölümde Derin'e ne olacak? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in başrol oyuncusu Melis Sezen Derin karakterine hayat veriyor ve yayınlanan yeni bölüm fragmanı sonrasında izleyiciler ölerek diziden çıkıp çıkmayacağını merak etmeye başladı.

    SADAKATSİZ DERİN ÖLECEK Mİ?

    Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in diziden ölerek ayrılıp ayrılmayacağı bu akşamki yeni bölümle belli olacak.

    SADAKATSİZ DERİN MELİS SEZEN KİMDİR?

    2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğan Sezen, lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir; bir adet erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşmaktadır.Verdiği bir röportajda tiyatroya başlamasında destek olduklarını,bir başka röportajında ise annesinin oyunculuğa ilgisini fark edip kendisini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yazdırdığını söylemiştir.12 yaşından itibaren drama eğitimi alan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı Ardından Silivri'de Ali Solmaz Tiyatrosu'nda Cümbüş-ü Hospital adlı oyunda oynadı. Eğitimine de devam eden Sezen, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun oldu.2016-17 yılları arasında Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle birlikte televizyon dünyasına adım attı.

        2017-18 yılları arasında Siyah İnci dizisinde "Ebru" karakterini canlandırdı.2018 yılında sinemaya bağımsız filmlerle giriş yaptı. Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu.Bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikâyesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı.2019 yılında Leke dizisinde "Yasemin" karakteri ilk başrolü oldu.Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan "Deren" karakterini canlandırdı. 2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakterini canlandırdı.

        Sezen, 2019'da IMDB Starmetre listesinde ilk 100'e girmiştir. 2020 yılında İstanbul'un işgali, Meclis-i Mebûsan'ın dağıtılması, Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Kuvâ-yi Milliye hareketi ve Ankara'da yeni bir meclisin kuruluş süreçlerini anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm tarihi mini dizisinde başrol karakteri "Nazan" karakterini canlandırdı.

        Ayrıca son olarak Kovala adlı sinema filminde rol aldı. Filmin vizyon tarihi 17 Nisan 2020 olarak açıklandı; ancak dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi sebebiyle Türkiye'de alınan önlemler dolayısıyla film vizyona girmedi ve ertelendi.Yeni vizyon tarihinin filmin resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacağı açıklanmıştır. 2020 Ekim ayından itibaren Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol karakterdir.

        SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

        Asya'nın başlattığı büyük savaşta kazanan kim olacak?

        Derin'e yakalanması ile köşeye sıkışan Volkan, hem Derin'i sakinleştirmek hem de Asya'yla yeniden kurduğunu düşündüğü yakınlığı korumak için uğraşır. Derin, Asya konusunda daha da hırslanırken, Volkan'ı elinde tutmak için attığı adımlar ayağına dolanmak üzeredir.
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        Haberler Magazin Sadakatsiz Derin ölecek mi? Sadakatsiz yeni bölümde Derin’e ne olacak? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu?
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