ATV ekranlarının sevilen programın Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuran Vedat Alexander Schlienbecker, henüz 2 yaşındayken ablası ile birlikte cami avlusuna bırakıldığını ve daha sonra Almanya'ya evlatlık verildiğini belirterek Müge Anlı'dan biyolojik ailesini bulmak için yardım istemişti.
Vedat Alexander Schlienbecker, araştırmacı gazeteci Müge Anlı sayesinde 33 yıl sonra biyolojik ailesine kavuşmuştu.
Müge Anlı'nın tek bir fotoğraf karesi ile dakikalar içinde ulaştığı Mardinli aile, sesini dahi duymadıkları oğulları Vedat Alexander ile canlı yayında gözyaşlarının sel olduğu bir buluşmaya imza atmıştı.