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    • Magazin
    • 23.03.2022 01:41
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    • 23.03.2022 01:50
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    Filmleri aratmayan hayat hikayesi büyük ses getirdi! Almanya basını Müge Anlı’yı konuştu! “Aileni bulacak biri varsa o Müge Anlı'dır”

    Filmleri aratmayan hayat hikayesi büyük ses getirdi! Milyonları atv ekranlarına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, Vedat Alexander Schlienbecker'in konusu ele alınmıştı. İzmir'de henüz 2 yaşındayken ablası ile birlikte cami avlusuna bırakılan Vedat Alexander Schlienbecker, daha sonra Almanya’ya evlatlık verilmişti. Biyolojik ailesini arayan Vedat Alexander Schlienbecker’in hayali 33 yıl sonra Müge Anlı sayesinde gerçek olmuştu. Anlı, tek bir fotoğraf karesi ile dakikalar içinde Schlienbecker’in ailesine ulaşmıştı. Müge Anlı’nın gerçekleştirdiği mucize Alman basınında kaleme alındı. İşte detaylar...

    Almanya basını Müge Anlı’yı konuştu!

    ATV ekranlarının sevilen programın Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuran Vedat Alexander Schlienbecker, henüz 2 yaşındayken ablası ile birlikte cami avlusuna bırakıldığını ve daha sonra Almanya'ya evlatlık verildiğini belirterek Müge Anlı'dan biyolojik ailesini bulmak için yardım istemişti.

    Vedat Alexander Schlienbecker, araştırmacı gazeteci Müge Anlı sayesinde 33 yıl sonra biyolojik ailesine kavuşmuştu.

    Müge Anlı'nın tek bir fotoğraf karesi ile dakikalar içinde ulaştığı Mardinli aile, sesini dahi duymadıkları oğulları Vedat Alexander ile canlı yayında gözyaşlarının sel olduğu bir buluşmaya imza atmıştı.

        MÜGE ANLI ALMAN BASININDA!
        Türkiye'nin günlerce konuştuğu 33 yıllık mucize, Alman basınında kaleme alındı.

        'Bir televizyon programı işleri tersine çevirir' başlığı altında Türkiye'nin en başarılı sunucusu olarak tanıtılan araştırma gazeteci Müge Anlı için "Tek kelime Türkçe bilmeyen Vedat'ı programına davet etti. Orada bir tercüman yardımıyla hikayesini anlattı. Ve yarım saat sonra babası aradı" ifadeleri kullanıldı.

        Vedat Alexander'ın hala bu mucizenin gerçekleştiğine inanamadığı belirtilen haber, Alman basınında büyük yankı uyandırdı.

            "AİLENİ BULACAK BİRİ VARSA O MÜGE ANLI'DIR"
            Kim olduğunu bilmeden yaşayan Vedat Alexander'ın, araştırmacı gazeteci Müge Anlı sayesinde 19 kardeşe ve kalabalık iki aileye kavuştuğuna yer verilen haberde Vedat Alexander Schlienbecker de açıklama yaptı.

            Schlienbecker şöyle konuştu: "Tüm sosyal ağlarda denedim ama dönüm noktası program oldu. Müge Anlı, Türkiye'nin en tanınmış sunucusu. Tanıştığım herkes bana dedi ki 'Aileni bulacak biri varsa, o Müge Anlı'dır.

            Programa katıldım ve yarım saat sonra babam aradı. Annemle tanıştığımda ise tamamen kendimden geçmiştim." dedi.

                NE OLMUŞTU?
                Evlatlık olduğunu öğrenen Vedat, gerçek ailesini bulmak için Türkiye'ye geldi. Müge Anlı'dan yardım istedi. 19 kardeşinin olduğunu öğrenince şok geçirdi! Programa Ankara'dan bağlanan Adil Yaman, Vedat'ın kendi oğlunu söyledi.

                Bir süre sonra annesi de yayına bağlanarak gerçeği itiraf etti. Türkiye'yi duygulandıran hikayede, geçtiğimiz hafta tüm kardeşler bir araya geldi. İlerleyen günlerde babasıyla Ankara'ya giden Vedat, elleriyle kebap yaptı, bol bol çay içti. Öte yandan Vedat Alexander Schlienbecker canlı yayında Kelime-i Şahadet getirerek Müslümanlığa geçti.

                TORUNLARIYLA BULUŞTULAR
                Programda anne Fatma Korhan ve baba Adil Yaman, torunları ve geliniyle bir araya geldi. Gözyaşlarını tutamayan Korhan "İnşallah bir gün Hülya'yı da görmek istiyorum. Sen de gel kızım ne olur. İnşallah seni de göreceğim" dedi.
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                Haberler Magazin Filmleri aratmayan hayat hikayesi büyük ses getirdi! Almanya basını Müge Anlı’yı konuştu! “Aileni bulacak biri varsa o Müge Anlı'dır”
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