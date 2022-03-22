TORUNLARIYLA BULUŞTULAR

Programda anne Fatma Korhan ve baba Adil Yaman, torunları ve geliniyle bir araya geldi. Gözyaşlarını tutamayan Korhan "İnşallah bir gün Hülya'yı da görmek istiyorum. Sen de gel kızım ne olur. İnşallah seni de göreceğim" dedi.