Adı Sevgi 1. bölümüyle atv'de! Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş var...

ATV'de yayınlanan, yapımını Koliba Film, yapımcılığını ise Ata Türkoğlu'nun gerçekleştirdiği "Adı Sevgi" dizisi pazar akşamlarının vazgeçilmezi olacak.
Adı Sevgi, ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor...
Adı Sevgi'nin 1. bölümünü oyuncular, yapım ekibi, Atv yönetimi ve çalışanları 10 Mart Çarşamba günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen galada hep beraber izledi.
Dizinin oyuncuları Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş, proje hakkında konuştu. Toplumsal bir konuya dikkat çeken dizinin oyuncuları Yunus Emre Yıldırımer, canlandırdığı Emir karakteri hakkında "doğru, dürüst, gelenek ve göleneklerini yansıtmaya çalışan bu sürede de kasabadaki öğretmen ve öğrencileri ile baş başa mücadele veren bir delikanlı" olduğunu vurgularken dizinin Elif öğretmeni Gizem Güneş ise, Elif ile Gizem'in aslında çok benzediğini ancak Elif'in Gizem'den daha güçlü biri olduğunu ifade etti.