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    • Magazin
    • 13.03.2022 19:57
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    • 13.03.2022 20:10
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    Adı Sevgi 1. bölümüyle atv'de! Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş var...

    Başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı Adı Sevgi dizisi, ilk bölümüyle ATV ekranlarında yayın hayatına 'merhaba' dedi. İşte Adı Sevgi dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu...

    Adı Sevgi ilk bölümüyle atv’de

    ATV'de yayınlanan, yapımını Koliba Film, yapımcılığını ise Ata Türkoğlu'nun gerçekleştirdiği "Adı Sevgi" dizisi pazar akşamlarının vazgeçilmezi olacak.

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    Adı Sevgi, ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor...



    Adı Sevgi'nin 1. bölümünü oyuncular, yapım ekibi, Atv yönetimi ve çalışanları 10 Mart Çarşamba günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen galada hep beraber izledi.



    Dizinin oyuncuları Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş, proje hakkında konuştu. Toplumsal bir konuya dikkat çeken dizinin oyuncuları Yunus Emre Yıldırımer, canlandırdığı Emir karakteri hakkında "doğru, dürüst, gelenek ve göleneklerini yansıtmaya çalışan bu sürede de kasabadaki öğretmen ve öğrencileri ile baş başa mücadele veren bir delikanlı" olduğunu vurgularken dizinin Elif öğretmeni Gizem Güneş ise, Elif ile Gizem'in aslında çok benzediğini ancak Elif'in Gizem'den daha güçlü biri olduğunu ifade etti.



        ADI SEVGİ DİZİSİNİN KONUSU
        Mesleğine tutkuyla bağlı genç lise öğretmeni Elif Türkkan'ın Sarpça'ya gelişi, bu küçük ilçede yaşayan herkesin hayatında bir dönüm noktası olur. Elif burada hayatının baharındaki Zeynep'in çaresizliğiyle tanışınca ona kol kanat gerer. Böylece Zeynep'in evlenmeye zorlandığı güçlü Baykara ailesinin veliahdı Volkan ve Sarpça'nın üzerine kâbus gibi çökmüş olan bu aileyle tek başına bir savaşa girişir. Elif zamanla kendisi dışında bir kişinin daha ilçenin makus talihini değiştirmek için uğraştığını fark edecektir. Kendi ailesine sırtını dönmüş olan gizemli Emir Baykara'yla karşılaşması Elif için kafa karıştırıcı olur.



        Ancak Elif için her şeyden önce gelen bir şey vardır. Öğrencileri için verdiği aralıksız mücadele sayesinde Zeynep'le başlayıp, Esma, Doğukan, Arda, Cem, Gülendam, Fidan ve daha pek çoklarının geleceğe umutla bakmasını sağlayacaktır. Adı Sevgi, öğrencileri için her şeyi göze alabilecek genç bir kadının, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün ilçede yarattığı değişimi anlatır.



        OYUNCU KADROSU
        Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi"nin oyuncu kadrosunda Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü ve Berfu Öngören yer alıyor.
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