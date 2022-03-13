Burak Özçivit'in bir de o hallerine bakın! Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf şaşkına çevirdi... Görenler inanamadı...

atv ekranlarının merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'i oynayan Burak Özçivit'in yıllar içindeki değişimini görenler gözlerine inanamadı.

İzleyicinin beğenisini kazanan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in özel hayatı hayranları tarafından merak edilirken eski fotoğrafları da yeniden gündeme geldi.

Yine kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ile sık sık fotoğraflar paylaşan Burak Özçivit havalı pozlarıyla bilirken ortaya çıkan fotoğrafları ise görenleri şaşırttı.

İşte Özçivit'in bilinmeyenleri ve yıllar içindeki o değişimi...