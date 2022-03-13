Adı Sevgi Atv’de bugün başlıyor! Galada Takvim.com.tr’ye konuşan Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Asya Kasap ve Mert Doğan’dan mesaj var

ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi, bugün izleyiciyle buluşacak. Dizinin oyuncuları Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş, proje hakkında konuştu. Toplumsal bir konuya dikkat çeken dizinin oyuncuları Yunus Emre Yıldırımer, canlandırdığı Emir karakteri hakkında doğru, dürüst, gelenek ve göleneklerini yansıtmaya çalışan bu sürede de kasabadaki öğretmen ve öğrencileri ile baş başa mücadele veren bir delikanlı" olduğunu vurgularken dizinin Elif öğretmeni Gizem Güneş ise, Elif ile Gizem'in aslında çok benzediğini ancak Elif'in Gizem'den daha güçlü biri olduğunu ifade etti.