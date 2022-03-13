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Haberler Magazin Adı Sevgi Atv'de bugün başlıyor! Galada Takvim.com.tr'ye konuşan Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Asya Kasap ve Mert Doğan'dan mesaj var

Adı Sevgi Atv'de bugün başlıyor! Galada Takvim.com.tr'ye konuşan Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Asya Kasap ve Mert Doğan'dan mesaj var

Adı Sevgi Atv'de bugün başlıyor! Galada Takvim.com.tr'ye konuşan Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Asya Kasap ve Mert Doğan'dan, diziyi merakla bekleyen izleyicilere mesaj var... Yapımını Koliba Film, yapımcılığını ise Ata Türkoğlu'nun gerçekleştirdiği, "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yola çıkan "Adı Sevgi" Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olmaya geliyor! Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Asya Kasap ve Mert Doğan'ın yer aldığı Atv'nin yeni dizisi, 13 Mart akşamı izleyicisi ile buluşuyor. Adı Sevgi'nin 1. bölümünü oyuncular, yapım ekibi, Atv yönetimi ve çalışanları 10 Mart Çarşamba günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen galada hep beraber izledi. Takvim.com.tr'den Mesrure Merve Arslan, Adı Sevgi dizisi galasında hem oyuncularla bir araya geldi hem de onların heyecanını paylaştı. İşte başarılı oyuncular Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Asya Kasap ve Mert Doğan'dan gelen mesajlar ve galadan renkli görüntüler...

Mesrure Merve Arslan
takvim.com.tr
13.03.2022 14:35 - Son Güncelleme: 13.03.2022 14:59
Adı Sevgi Atv’de bugün başlıyor! Galada Takvim.com.tr’ye konuşan Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Asya Kasap ve Mert Doğan’dan mesaj var

ADI SEVGİ ATV'DE BUGÜN BAŞLIYOR!

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Adı Sevgi dizisinin 1. bölümünün izlendiği galada Takvim.com.tr'ye konuşan oyuncular Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Asya Kasap ve Mert Doğan'dan mesaj var...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Adı Sevgi Atv’de bugün başlıyor! Galada Takvim.com.tr’ye konuşan Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Asya Kasap ve Mert Doğan’dan mesaj var

Atv'nin yeni dizisi, 13 Mart akşamı izleyicisi ile buluşacak. Adı Sevgi'nin 1. bölümünü oyuncular, yapım ekibi, Atv yönetimi ve çalışanları 10 Mart Çarşamba günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen galada hep beraber izledi. Takvim.com.tr'den Mesrure Merve Arslan, Adı Sevgi dizisi galasında hem oyuncularla bir araya geldi hem de onların heyecanını paylaştı.

Adı Sevgi Atv’de bugün başlıyor! Galada Takvim.com.tr’ye konuşan Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Asya Kasap ve Mert Doğan’dan mesaj var

ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi, bugün izleyiciyle buluşacak. Dizinin oyuncuları Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş, proje hakkında konuştu. Toplumsal bir konuya dikkat çeken dizinin oyuncuları Yunus Emre Yıldırımer, canlandırdığı Emir karakteri hakkında doğru, dürüst, gelenek ve göleneklerini yansıtmaya çalışan bu sürede de kasabadaki öğretmen ve öğrencileri ile baş başa mücadele veren bir delikanlı" olduğunu vurgularken dizinin Elif öğretmeni Gizem Güneş ise, Elif ile Gizem'in aslında çok benzediğini ancak Elif'in Gizem'den daha güçlü biri olduğunu ifade etti.

Adı Sevgi Atv’de bugün başlıyor! Galada Takvim.com.tr’ye konuşan Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Asya Kasap ve Mert Doğan’dan mesaj var

ADI SEVGİ 13 MART PAZAR AKŞAMI ATV'DE...

Adı Sevgi oyuncu kadrosu ve karakterleri: Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü) ve Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)

Adı Sevgi Atv’de bugün başlıyor! Galada Takvim.com.tr’ye konuşan Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Asya Kasap ve Mert Doğan’dan mesaj var

YUNUS EMRE YILDIRIMER (EMİR BAYKARA)

Emir, ilçenin önde gelen iş adamlarından Muzaffer Baykara'nın oğlu; Ekrem Baykara'nın da küçük kardeşidir. Amerika'ya eğitim için gittiği dönemde çok sevdiği babası Muzaffer Baykara'yı kaybetmiştir. Emir babasına çekmiştir.

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