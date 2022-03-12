Türkiye’nin en güçlü kadını Müge Anlı!

Kadın siyasetçileri de geride bırakarak en çok oyu alan ilk 10 isim sıralamasında birinciliğe yerleşen Anlı, genç kadınlar nezdinde dikkat çekici şekilde görünür hale gelmiş ve güçlü kadınlar listesine dahil edilmiş. En çok sabrı ve duruşu ile anılmış.