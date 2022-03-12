Türkiye’nin en güçlü kadını Müge Anlı!

Online olarak gerçekleştirilen araştırmada; "Türkiye'de Kadın Olmak, Kadınlar Günü ve Güçlü Kadın" gibi konulara yer verildi. Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarının çıktığı soru ise "Güçlü kadın denince aklına gelen isim kim?" sorusuydu.
Katılımcılara yöneltilen Güçlü Kadın sorusunun yanıtında ise açık ara öne çıkan isim Müge Anlı oldu.
Kadın siyasetçileri de geride bırakarak en çok oyu alan ilk 10 isim sıralamasında birinciliğe yerleşen Anlı, genç kadınlar nezdinde dikkat çekici şekilde görünür hale gelmiş ve güçlü kadınlar listesine dahil edilmiş. En çok sabrı ve duruşu ile anılmış.