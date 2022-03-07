Survivor Aycan durdu durdu günler sonra patladı 'hadi yürüyün gidin ya!'All-Star'dan diskalifiye olan Aycan Yanaç tek tek ifşaladı... Survivor 2022 All-Star ekran yolculuğuna devam ederken, erkenden pes eden isimlerden ilki güzel yarışmacı Aycan Yanaç olmuştu. Büyük bir hayran kitlesi olan Aycan Yanaç'ın şampiyonluğa gitmesi beklenirken, kendi isteğiyle yarışmadan çekilmesi herkeste şaşkınlık uyandırmıştı. Aycan Yanaç, kendisine gelen yorumları günler sonra tek tek ifşa etti.
Survivor'a zorlu süreçlerle devam ederken Aycan Yanaç ve beraberindeki 3 ismin de covid'e yakalanmaları durumu daha da zorlaştırmıştı. Hastalığı atlatan Aycan yeniden takıma döndü ancak zorlanmaya başlaması nedeniyle ayrılık talebini Ilıcalı'ya iletmişti.
Aycan Yanaç hakkında konuşan Acun Ilıcalı, 'Aycan konusunda iyimser değilim. Kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Survivor'ı bırakması söz konusu. Buna kendisi karar verecek. Sakatlık olmadığı için kendisine kısa bir süre verdik. Aycan'ın ayrılma kararını açıklayabilirim' ifadelerini kullanmıştı.