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    • Magazin
    • 07.03.2022 16:08
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    • 07.03.2022 16:09
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    Survivor Aycan durdu durdu günler sonra patladı 'hadi yürüyün gidin ya!' All-Star'dan diskalifiye olan Aycan Yanaç tek tek ifşaladı

    Survivor başlar başlamaz yarışmaya veda eden isimlerden biri Aycan Yanaç olmuştu. Finale kadar gitmesi beklenen Aycan Yanaç'ın yarışmadan çekilmesi herkesi şoke etmişti, nedeni ise günlerce merak edilmişti. İzleyiciler Aycan Yanaç All-Star'dan neden ayrıldı, Aycan Yanaç'a ne oldu, hastalığı ne gibi soruların yanıtlarını ararken, Aycan Yanaç günler sonra sessizliğini bozmuştu. Ancak Aycan Yanaç kendisine gelen yorumlara daha fazla dayanamadı ve bu kez ifşa ederek çok ağır konuştu. İşte Aycan Yanaç'ın o paylaşımları...

    Survivor Aycan durdu durdu günler sonra patladı

    Survivor Aycan durdu durdu günler sonra patladı 'hadi yürüyün gidin ya!'All-Star'dan diskalifiye olan Aycan Yanaç tek tek ifşaladı... Survivor 2022 All-Star ekran yolculuğuna devam ederken, erkenden pes eden isimlerden ilki güzel yarışmacı Aycan Yanaç olmuştu. Büyük bir hayran kitlesi olan Aycan Yanaç'ın şampiyonluğa gitmesi beklenirken, kendi isteğiyle yarışmadan çekilmesi herkeste şaşkınlık uyandırmıştı. Aycan Yanaç, kendisine gelen yorumları günler sonra tek tek ifşa etti.

    Survivor'a zorlu süreçlerle devam ederken Aycan Yanaç ve beraberindeki 3 ismin de covid'e yakalanmaları durumu daha da zorlaştırmıştı. Hastalığı atlatan Aycan yeniden takıma döndü ancak zorlanmaya başlaması nedeniyle ayrılık talebini Ilıcalı'ya iletmişti.

    Aycan Yanaç hakkında konuşan Acun Ilıcalı, 'Aycan konusunda iyimser değilim. Kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Survivor'ı bırakması söz konusu. Buna kendisi karar verecek. Sakatlık olmadığı için kendisine kısa bir süre verdik. Aycan'ın ayrılma kararını açıklayabilirim' ifadelerini kullanmıştı.

        Böylelikle Aycan yarışmadan çekilmiş oldu. Herkes Aycan Yanaç'ın neden yarışmadan çekildiğini merak ederken Aycan Yanaç konu hakkında günler sonra açıklamalarda bulunmuştu.

        Aycan Yanaç kendini şu sözlerle anlatmıştı: ''Sevgili AYFC'm, ailem… Biliyorum uzun zamandır sizlere bir açıklama yapamadım, kendimi ifade edemedim. Büyük hayallerle, hedeflerle gittiğim Survivor'un daha hemen başında hepinizin bildiği hastalığa yakalandım. Arkadaşlarımdan çok daha ağır ve sancılı bir 9 günlük süreç geçirdim. Hem sizlerden, hem dostlarımdan uzak yalnız başıma yüzleşmek durumunda kaldığım bu mücadele beni çok ama çok hırpaladı. Hastalığı atlattığımda, sizler için yeniden savaşmaya başlamaya hazır olduğum o anda aslında bu hastalık sürecinin beni ne kadar yorduğunu, büyük hedeflerle gittiğim survivor'da hastalığın henüz silemediğim izleri olduğunu fark ettim. Bu aldığım hasar hem fiziksel olarak hem de mental olarak beni geri dönülemez ayrılık kararını almaya mecbur bıraktı.''

        ''...Sizlere karşı hep dürüst oldum. Birlikte çok hayal kurduk. Başaracaktık da. Ancak hayat bu, her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Hala hastalığın izlerinden fiziksel olarak tam arınamasam da mental olarak çok daha iyi hissediyorum. Sizlere de bu açıklamayı kendimi hazır hissetmeden, sizlere kalbimi ve duygularımı yanlış aksettirmemek için daha önceden yapamadım. Sizlerle çok daha güçlüyüm. Varlığınızı hastalık sürecimde hissedebilmiş, sizlerin attığı destek mesajlarını görebilmiş olsaydım belki de aranıza bu kadar kısa sürede dönmez, çok daha fazla çabalardım. Maalesef ne yaşadığımı, nasıl zorlu bir süreç geçirdiğimi ve bu verilmesi çok zor olan ayrılık kararını nasıl almak zorunda kaldığımı bir ben bir de Rabbim bilir...''

            ''...Gerçekten hastalığı atlatamayacağımı; sizlere, aileme ve sevdiklerime dönemeyeceğimi iliklerime kadar hissettim. Bugün çok daha iyi, sizlerin sayesinde çok daha mutluyum. Biliyorum yolun başında bizi böyle bir son karşıladı ama emin olun bundan sonra atacağım her adımda daima sizlerin bu destekleri ve benimle atan kalpleri on kat daha fazla beni kamçılayacak. Meğer kaybettiğim her şeyin sonunda ben kendimi, sizlerin sayesinde kazanmışım. Yarım kalan hikayem de yokmuş, bu hikaye sizlerle zaten tamamlanmış. Önümüzdeki yeni hikayeler bizi beklesin artık... Sevgiler.''

            TEK TEK İFŞA ETTİ

            Ancak bu açıklamasını kabul etmeyen pek çok Aycan Yanaç destekçisi, Yanaç'ı özel mesajdan topa tuttu. Gelen mesajlara daha fazla dayanamayan Aycan Yanaç sonunda sosyal medyada isyan etti.

            İlk önce 'böyle destek vereceksiniz, böyle sevecekseniz sevmeyin kardeşim. Benim orada ne yaşadığımı bir ben bir de Allah bilir. Sizin gibilere yazıklar olsun.' paylaşımını yaptı. Ancak bununla da yetinmed ve kendisine gelen bazı paylaşımları ifşaladı.
                Ayçiçek yağında sorun yok!
                Haberler Magazin Survivor Aycan durdu durdu günler sonra patladı 'hadi yürüyün gidin ya!' All-Star'dan diskalifiye olan Aycan Yanaç tek tek ifşaladı
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