Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari: "Kendim olarak söyleyemediğim cümleleri Aybike olarak söylüyorum"

"Her sahneyi ağzım açık izledim"

Peki, genç oyunculardan kimleri beğenerek takip ediyorsun?

Masumlar Apartmanı'nda Merve Dizdar ve Ezgi Mola'yı severek izliyordum. Şu sıralar tempolu çalışmaktan dolayı çok dizi film izleyemiyorum. Gerçekten her sahneyi ağzım açık izliyordum. Dizide sanatından ışığına yönetmenlikten oyunculuğuna kadar harika bir başarı hikâyesi var.

Mesleğinde gelmek istediğin top nokta neresi?

Öyle bir noktam yok. Bundan 2 sene öne istediğim şeyi şu an istemiyorum. Hayatım boyunca dövme yaptırmak istedim. Şunu mu yaptırsam bunu mu yaptırsam diye düşünüyordum. Allahtan hiçbirini yaptırmamışım. Yaptırsam şu an nefret ederdim büyük ihtimalle. Benim için şu an asıl amaç daha huzurlu olmak. Geçen gün üzüldüğüm bir an oldu. Ama bir baktım kendime "Şu an huzurluyum ya" dedim. Artık her şey daha sağlıklı ilerliyor hayatımda ve iç yolculuğumda. Daha bilinçli, daha farkında ve daha yolunda. Benim top noktam huzurlu olmaya devam etmek.