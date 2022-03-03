Hande Erçel akılları baştan aldı 'ne kaybettiğine dön bir bak Kerem Bürsin' pozu! İçine bir şey giymediği göğüs dekoltesiyle...
Son dönemin en çok konuşulan kadınlarından biri Hande Erçel... Sevgilisi Kerem Bürsin ile yaşadığı ayrılık, Demet Özdemir'le yaşadığı iddia edilen sorunlar ve kıskançlık krizleri, rol aldığı reklamlar, Instagram paylaşımları derken, attığu her adım olay oluyor neredeyse. Son olarak sevgilisi Kerem Bürsin'le olan fotoğraflarını silerek, ayrılığı sözle doğrulamasa da hamlesiyle doğrulayan Hande Erçel, öyle bir poz paylaştı ki sosyal medya yangın yerine döndü. Bu pozlarda da ablası Gamze Erçel'in parmağı vardı.
03.03.2022 16:56 - Son Güncelleme: 03.03.2022 16:56
Son dönemlerde sevgilisi Kerem Bürsin'le yaşadığı ayrılık haberleriyle gündeme gelen güzel oyuncu Hande Erçel'in son paylaşımı sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. İşte Hande Erçel'in o paylaşımları...
Giydiğinden, gezdiğine, yaptığı paylaşımlardan, söylediği söze kadar olay yaratan Hande Erçel bu kez Instagram'da yaptığı derin göğüs dekolteli paylaşımıyla olay oldu.
Sevgilisi Kerem Bürsin'den ayrıldığını resmen açıklamasa da karşılıklı olarak aşk dolu pozlarını kaldırırak, iddiaları dolaylı yoldan doğrulayan Hande Erçel'in pozlarında ablası Gamze Erçel'in parmağı vardı.