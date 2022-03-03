Emre Kınay hakim karşısında, skandal sözleri bakın nasıl savundu! Yasağı deldiği gece muhabire saldırıp küfür etmişti…

Oyuncu", Muhabir'e "Senin çalıştığın yeri biliyorum. Patronunu biliyorum, sorduğun sorunun yerini biliyorum. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım ama bu maaşa yapılacak iş değil bu. Gel benimle çalış, bana kimse saat kaçta dışarıda olacağıma karışmıyor. Annem, babam karışmıyor, sen kimsin gerizekalı" dedi.