Emre Kınay hakim karşısında, skandal sözleri bakın nasıl savundu! Yasağı deldiği gece muhabire saldırıp küfür etmişti…
Emre Kınay hakim karşısında, skandal sözleri bakın nasıl savundu! Sokağa çıkma yasağını deldiği gece Cihangir'de muhabire saldırıp küfür etmişti… Bir mekanda arkadaşıyla yemek yerken kendisini görüntüleyen kameramana 'gerizekalı' dediği iddiasıyla hakkında hakaret suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen oyuncu Emre Kınay, hakim karşısında savunmasını yaptı. Görüntülerin yanlış anlaşıldığını söyleyen Kınay, sözün ağır bir tahrik altında ağzından çıktığını ifade etti. İşte detaylar...
EMRE KINAY HAKİM KARŞISINDA!
Yasağı deldiği gece muhabire saldırıp küfür etmişti… Emre Kınay skandal sözleri bakın nasıl savundu!
Sokağa çıkma yasaklarında Taksim Cihangir'de bir mekanda arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen oyuncu Emre Kınay, çıkışta kendisini görüntüleyen muhabir Mustafa Ağdağ ile tartıştı.
Oyuncu", Muhabir'e "Senin çalıştığın yeri biliyorum. Patronunu biliyorum, sorduğun sorunun yerini biliyorum. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım ama bu maaşa yapılacak iş değil bu. Gel benimle çalış, bana kimse saat kaçta dışarıda olacağıma karışmıyor. Annem, babam karışmıyor, sen kimsin gerizekalı" dedi.
ÜNLÜ OYUNCUYA DAVA AÇILDI
Emre Kınay ve Mustafa karşılıklı olarak birbirleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık Emre Kınay'ın muhabir hakkında yapmış olduğu şikayete takipsizlik kararı verdi. Muhabir Mustafa Akdağ'ın Emre Kınay ve aynı restoranda bulunan Doktor Baha Toygar hakkında yaptığı şikayet sonucunda ikili hakkında 2'şer yıl 4'er aya kadar hakaret suçundan iddianame düzenlendi.
EMRE KINAY HAKİM KARŞISINDA
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davaya sanık Emre Kınay ve şikayetçi muhabir Mustafa Ağdağ avukatları ile birlikte katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Emre Kınay, "Olay tarihinde, 23.45 sıralarında mekandan kalkarken, aynı masadan kalkmış olduğumuz avukat Dilara hanımın ayağı takılıp düşmek üzere iken kendisini tuttum kendisinin kısa eteği olması nedeniyle. Benim kız arkadaşım gibi bir durum oluşturmak istercesine çalılıkların arasından ışık gördüm ve çekildiğimi anladım.