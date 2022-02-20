Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci ne iş yapıyor? Cemal Güzelci kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesleği çok şaşırttı!

Hülya Avşar'a 12 yıl sonra aşk orucunu bozduran Cemal Güzelci hakkında bir çok detay ortaya çıktı. Yeniköy'de oturdukları mekanda Avşar kızını altından öpmesiyle çok konuşulan Güzelci'nin Oscar ödüllü Amerikalı aktör Adrien Brody ile yakın arkadaş olduğu ve dünyaca ünlü oyuncuyu bir dönem Türkiye'ye getirdiği öğrenildi. 47 yaşındaki Cemal Güzelci'nin ayrıca eski aşk hayatı da gündeme bomba gibi düştü. Peki Cemal Güzelci kimdir, kaç yaşında, nereli? Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci ne iş yapıyor? İşte Güzelci hakkında merak edilenler...