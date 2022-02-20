Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci ne iş yapıyor? Cemal Güzelci kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesleği çok şaşırttı!

Hülya Avşar'a 12 yıl sonra aşk orucunu bozduran Cemal Güzelci hakkında bir çok detay ortaya çıktı. Yeniköy'de oturdukları mekanda Avşar kızını altından öpmesiyle çok konuşulan Güzelci'nin Oscar ödüllü Amerikalı aktör Adrien Brody ile yakın arkadaş olduğu ve dünyaca ünlü oyuncuyu bir dönem Türkiye'ye getirdiği öğrenildi. 47 yaşındaki Cemal Güzelci'nin ayrıca eski aşk hayatı da gündeme bomba gibi düştü. Peki Cemal Güzelci kimdir, kaç yaşında, nereli? Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci ne iş yapıyor? İşte Güzelci hakkında merak edilenler...
HÜLYA AVŞAR CEMAL GÜZELCİ AŞKI
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, iş adamı Cemal Güzelci ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin ilişkileri Yeniköy'de oturdukları mekanda çekilen görüntüler sonrası ortaya çıktı. Görüntülerde Güzelci'nin Avşar kızını alnından öpmesi çok konuşuldu. İşte o görüntü;
CEMAL GÜZELCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Cemal Güzelci, Derlüks Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Cemal Güzelci, Pertevniyal Lisesi mezunudur. Güzelci, 1992 yılından itibaren deri giyim sektöründe çeşitli kademelerde çalışmış, 2002 yılında Derlüks'ün kuruluşunda bulunmuş, 2008 yılında da Şirket'in büyük ortağı olmuştur. İyi derecede Rusça bilmektedir.
Milli futbolcu Burak Yılmaz ile de yakın arkadaş olan Cemal Güzelci, futbolla da yakından ilgilidir.
Ünlü iş adamının geçmişte adı aşk iddialarına karıştığı bir çok güzel bulunuyor.
Cemal Güzelci Türkiye güzellerinden Senem Kuyucuoğlu ile aşkı magazin sayfalarını süslemişti.