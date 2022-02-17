Acun Ilıcalı 'son' dedi Ayşe Yüksel elini beline koyup 'ben de geliyorum' dedi Survivor'da 2 diskalifiye var! Yeni 3 yedek ise...

Acun Ilıcalı daha önce 'son yedekler' demişti ama Survivor'a yenileri geliyor! Duyan heyecandan buz kesildi! 2022 All-Star'a... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022 All-Star'da heyecan giderek artıyor. Henüz yarışmanın başlamasının üzerinden 1 geçti ama daha şimdiden ortalık birbirine girdi. Daha önce 2 kere yedeklerin yarıştığı, Acun Ilıcalı'nın hep 'son yedekler' dediği yarışmaya, 3 yeni yedeğin daha geleceği iddia edildi. Büyük bir merak ve heyecan uyandıran iddia sonrası bu isimlerin ki olacağı merak ediliyor. İşte Survivor'ın son yedekleri olacağı iddia edilen isimler...
Survivor 2022'nin önceki akşam yayınlanan bölümünde yine heyecan doruktaydı. 4 eleme adayının bulunduğu konseyde, gönüllüler takımından Evrim, Atakan ve Ezgi olurken ünlüler takımında ise Aşkım potaya gitti.
Elenen isim ise gönüllüler takımından Ezgi oldu.