Rumeli türkülerinin sevilen sesi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı

Arif Şentürk'ü kaybetmekle vücudunun yarısını kaybetmiş gibi hissettiğini ifade eden Özbilen, "Duygularım o kadar karmaşık ki insan kardeşten öte birisini, canından birisini kaybedince ne hissederse aynı duyguları hissediyorum. Arif benim sadece sanatçı arkadaşım değil, can dostumdu, sırdaşımdı. Biz Rumeli müziğini televizyonda siyah beyaz olduğundan itibaren Rumeli türkülerini birlikte temsil ettik. Çok erken oldu.