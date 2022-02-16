Rumeli türkülerinin sevilen sesi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı

Kaldırıldığı hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Arif Şentürk için Seyyid Nizami Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, usta sanatçının oğulları Ercan Şentürk ve Uğur Şentürk, kızı İnci Şentürk, sanatçı Rumeli Ekrem ve birçok vatandaş katıldı. Şentürk'ün cenazesi. ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yedikule Mezarlığı'na defnedildi.
OĞLUNDAN YÜREK YAKAN SÖZLER
Arif Şentürk'ün oğlu Ercan Şentürk yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Çınarımız gitti. Bittim yani. Yoğun bakımdaydı. Tedbir amaçlı biraz daha kendini toparlasın diye muhabbet ettik, sohbet ettik. İyiyim dedi. 'Ben oğluma kız isteyeceğim, sakın ha' dedim. Bana 'Tamam' dedi. Yani ne diyebilirim ki" dedi.